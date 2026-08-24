Penetradas por tentáculos? 174 fantasias sexuais de mulheres reveladas no livro de Gillian Anderson

A atriz Gillian Anderson, famosa Dana Scully da série Ficheiros Secretos dos anos 90, e recentemente aclamada pela sua interpretação de Margaret Thatcher em The Crown, voltou a ser elogiada, mais recentemente, pelo seu papel em Sex Education. Nesta série produzida pelo Netflix Anderson interpreta Jean Milburn, uma terapeuta sexual divorciada, profissionalmente competente e muito à-vontade para falar de sexo e sexualidade – como convém a qualquer terapeuta sexual, embora a série também explore algumas contradições entre aquilo que ela aconselha aos outros e a sua própria vida íntima. Sex Education teve uma consequência inesperada: por conta dos conhecimentos que Gillian adquiriu para interpretar Milburn e por se ter apercebido da boa dose de vergonha que o sexo ainda envolve para muitas mulheres, a atriz decidiu publicar um livro muito especial. Desejo (ou “Want” na versão original) inclui mais de 150 cartas de mulheres anónimas sobre as suas fantasias sexuais. Até Gillian Anderson contribuiu com a sua própria fantasia, mas vai precisar de muita sorte para a conseguir identificar.

Para se preparar para o seu papel em Sex Education, Gillian leu My Secret Garden, de Nancy Friday, um livro pioneiro publicado em 1973 que reunia fantasias sexuais anónimas de mulheres. Na introdução de Desejo, Anderson conta que ficou particularmente impressionada com a ideia de que aquilo que uma mulher imagina e deseja sexualmente pode ser muito diferente – e muito mais livre – daquilo que está disposta a dizer em público e até do que está disposta a fazer. Só que todo este secretismo não é empoderador para ninguém. E não é difícil encontrar prova disso ao longo do livro, com mulheres a partilharem sentirem-se perturbadas com as suas fantasias. Gillian apercebeu-se disso mesmo e, junto com a sua editora, lançou um convite para que mulheres de todo o mundo enviassem cartas contando as suas fantasias, desejos, pensamentos e experiências relacionados com sexo. A resposta foi avassaladora: “O total de cartas chegava quase às mil páginas de manuscrito – tínhamos recebido submissões suficientes para fazer oito volumes. Claramente, este livro era necessário”, conta.

Desejo de Gillian Anderson Foto: Porto Editora

“Quero remover o tabu das fantasias e trazer o entusiasmo, a diversão e a apreciação de todos os nossos corpos na esperança de que este livro e estas cartas nos possam inspirar através da revelação, representação e identificação”, explica a atriz na introdução de Desejo. E, de facto, entusiasmo e diversão é o que não falta. E para todos os gostos. As 174 cartas estão organizadas por temas – um tema por capítulo num total de 13 onde há espaço para tudo: abrir mão do controlo, fazer sexo com estranhos, ser observada ou observar, ser submissa ou dominadora, e há, inclusivamente, fantasias com uma certa dose de violência. Curiosamente, a fantasia mais comum, de acordo com Gillian (que escreve um pequeno texto de abertura para cada capítulo), estava relacionada com práticas sexuais que envolvem três ou mais pessoas (os famosos ménage à trois e as orgias). Essa preferência, porém, não se nota no livro, que foi compilado de forma a ser o mais variado possível, oferecendo uma visão ampla sobre a sexualidade feminina.

Apesar de anónimas, cada carta vem acompanhada de uma legenda com as informações que eram pedidas às mulheres que as enviavam: grupo étnico, nacionalidade, religião, salário anual, orientação sexual, estado civil e se tinham filhos ou não. Alguns destes dados, como o salário anual, talvez fossem interessantes para um sociólogo, mas não para o leitor mediano. O que fazia, de facto, falta era saber a idade das mulheres, algo que, em algumas fantasias, era mesmo essencial para ajudar a contextualizar. Por outro lado, não deixa de ser curioso confirmar que, como seria de esperar, mulheres mais religiosas sofrem mais com culpa e vergonha por terem estes pensamentos. Também as mulheres lésbicas que fantasiam com homens se sentem desconcertadas.

É muito interessante constatar que há, na maioria dos casos, uma contradição abismal entre aquilo com que se fantasia e aquilo que de facto se quer fazer. Mas também há o oposto. Há uma considerável quantidade de cartas que deixam o leitor consternado pela dor que transmitem. Em muitos desses casos, as mulheres estão apenas a fantasiar com um homem decente (curiosamente, ninguém fantasia com encontrar uma mulher decente, donde se pode depreender que são mais fáceis de encontrar). Sonham com um homem que as oiça com atenção, que faça perguntas sobre as suas vidas, que responda às perguntas que lhe são feitas com a verdade. Um homem que não as faça sentir gordas, velhas ou desadequadas. Há histórias de impotência ou de falta de desejo sexual que levaram os homens a desinteressarem-se completamente pelas suas companheiras. Muitas mulheres que se sentem sozinhas nas suas relações e que sonham com coisas tão simples quanto um beijo apaixonado. Muitas acreditam que vão morrer sem voltar a sentir um abraço pleno de desejo e luxúria. E sofrem com isso.

Mas nem tudo é deprimente, longe disso. Estas cartas pungentes são uma minoria, mas tocam o coração do leitor de uma forma inesperada, tendo em conta o tema do livro. Há fantasias muito divertidas e surpreendentes. Mulheres que desejam ser ordenhadas, mulheres que querem dar de mamar a homens adultos desconhecidos, mulheres que sonham ser raptadas por um gang de motoqueiros e ter toda a sorte de experiências sexuais com eles, mulheres que querem ser tocadas por dezenas de mãos numa aula de anatomia, mulheres que desejam ser penetradas por tentáculos ou por robots, mulheres heterossexuais cujo coração (e não só) palpita de desejo pela vizinha lésbica.

Não sabemos se alguma das outras mulheres conseguiu (ou conseguirá) pôr a sua fantasia em prática, porém, recentemente, ficámos a saber que pelo menos uma que encaixa nesta última categoria conseguiu. Num post recente da sua conta de Instagram, Gillian Anderson conta que, há uns anos, numa sessão de lançamento do seu livro, em Londres, várias atrizes, celebridades e figuras públicas leram algumas das cartas. Uma dessas actrizes foi Olivia Wilde. No fim do evento, Gillian foi abordada por uma mulher que lhe confidenciou ter sido ela quem escreveu a carta lida por Wilde. Mais: contou-lhe que a mulher que a acompanhava, a sua atual namorada, era, na verdade, a vizinha que tanto tinha desejado e por quem acabou por deixar a sua relação heterossexual.

Desejo é um livro da Albatroz, uma chancela da Porto Editora, custa 18,99 euros e está disponível nas livrarias do costume.