O sexo desapareceu do grande ecrã. Estaremos mais pudicos ou mais românticos?

Babygirl (2024), Pillion (2025), I Want Your Sex (2026) - são apenas alguns exemplos recentes de filmes que caminham a linha ténue entre o drama erótico e o psicosexual. Basta vê-los para perceber que o sexo ocupa um lugar central nas suas narrativas. Ainda assim, quando comparados com o cinema erótico de outras décadas, aquilo que efetivamente nos é mostrado parece muito mais contido. Relembramos filmes como A Secretária (2002) ou De Olhos Bem Fechados (1999), onde o erotismo não era apenas sugerido: fazia parte da própria linguagem visual do filme. E, no entanto, apesar dessa contenção, foi precisamente o sexo - ou aquilo que se aproximava dele - que dominou grande parte das conversas em torno destes novos títulos. Bastou ver Nicole Kidman ajoelhar-se para beber leite de uma taça de cão em Babygirl para que algumas reações parecessem as de quem acabara de assistir a Sou Curiosa - Um Filme Amarelo (1967).

Um simples gesto tornou-se quase escandaloso. Como se o cinema tivesse passado tanto tempo sem saber o que fazer com o desejo que, de repente, qualquer manifestação mais explícita dele nos parecesse radical. Sian Barber, especialista em censura e controvérsia cinematográfica na Queen’s University Belfast, explicou recentemente ao The Telegraph que "muitos dos filmes mais sensuais que tradicionalmente cabiam na classificação para maiores de 15 anos são hoje recebidos de uma forma muito diferente". Para Barber, "a diferença está na forma como pensamos atualmente sobre idade e consentimento".

E esta mudança era necessária. Seria inconcebível, hoje, que Brooke Shields, com apenas 12 anos, desempenhasse o papel que interpretou em Menina Bonita (1978). Enquanto sociedade, ficaríamos - e bem - horrorizados. As gerações mais novas interrogam aquilo que durante décadas foi simplesmente aceite: houve consentimento no cenário? Existiu um coordenador de intimidade? Porque é que esta atriz tinha de aparecer nua? Qual é a diferença de idades entre os atores? Até que ponto uma cena é necessária para contar aquela história? O filme não mudou; mudou a forma como olhamos para ele.

Talvez parte do desaparecimento do sexo dos ecrãs esteja aí: a sociedade evoluiu, e com ela evoluiu aquilo que esperamos ver no cinema. Como é dito no artigo - Há carne por todo o lado: Por dentro de "I Want Your Sex", de Gregg Araki - da Dazed, "o apetite por cenas de sexo incluídas apenas pelo sexo em si pode estar a diminuir, mas as histórias eróticas interessantes e complexas estão em ascensão". E basta olhar novamente para Babygirl, Pillion ou I Want Your Sex para perceber isso mesmo.

Queremos sexo, mas já não o queremos simplesmente pelo erotismo do gesto. Queremos que faça parte de alguma coisa. De uma relação, de um desequilíbrio de poder, de uma obsessão, de uma vulnerabilidade, de uma história. Afinal, o sexo faz parte das relações humanas; não existe num vácuo. Talvez seja precisamente por isso que séries como Heated Rivalry e Off Campus tenham encontrado audiências tão grandes. Em ambas, o sexo não surge como um intervalo decorativo entre cenas: é parte da evolução das relações. Está lá porque faz sentido estar. Porque nos diz alguma coisa sobre aquelas personagens.

Yehuda Duenyas, responsável pela formação de coordenadores de intimidade na Cintima - um programa acreditado pela SAG-AFTRA - explicou-o talvez da forma mais simples à Dazed: "Há corpos por todo o lado. A carne já não é um bem escasso. É fácil encontrá-la. O difícil é encontrar histórias sobre a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras e sobre as vidas complicadas que levamos enquanto seres humanos. É isso que as pessoas procuram".

E talvez seja esse o paradoxo. Uma das razões para vermos menos sexo no cinema pode ser o facto de, hoje, o sexo estar em todo o lado. Já não precisamos de comprar um bilhete de cinema para encontrar imagens eróticas. Não precisamos sequer de as procurar deliberadamente. Estão no telemóvel, no feed, a um scroll de distância de um vídeo no TikTok. Pornografia, thirst traps, corpos seminus, publicidade sexualizada, conteúdos de OnlyFans transformados em memes - a imagem sexual deixou de ser rara. Tornou-se ambiente. Mas o facto de estar em todo o lado não significa que queiramos vê-la em todo o lado.

O relatório anual Teens & Screens 2025, do Center for Scholars & Storytellers da UCLA, ajuda a perceber essa contradição. Entre 19 temas que os jovens poderiam querer ver explorados no ecrã, o romance ficou em antepenúltimo lugar. Cerca de 60,9% disseram querer ver relações românticas "mais centradas na amizade entre o casal do que no sexo", enquanto 48,4% dos participantes com 14 ou mais anos consideraram existir "demasiado sexo e conteúdo sexual na televisão e no cinema". Mas será mesmo verdade que há sexo a mais? Arrisco dizer o contrário: estamos a atravessar uma recessão das cenas de sexo.

E, neste caso, não se trata apenas de uma sensação. Uma análise encomendada pelo The Economist ao analista de dados Stephen Follows estudou os 250 filmes de maior bilheteira de cada ano desde 2000 e concluiu que os filmes de 2023 continham quase 40% menos conteúdo sexual do que os seus equivalentes no início do milénio. Ao mesmo tempo, a percentagem de grandes filmes sem qualquer conteúdo sexual passou de cerca de 18% em 2000 para 46% em 2023. Ou seja: não estamos simplesmente a imaginar o desaparecimento do sexo. Ele está, de facto, a desaparecer. É fácil culpar a geração Z. Tornou-se quase um cliché cultural descrevê-la como puritana, sexualmente ansiosa ou incapaz de suportar uma cena de sexo sem perguntar se era realmente "necessária para o enredo". Mas talvez seja uma explicação demasiado conveniente.

A Odisseia (2026), de Christopher Nolan: um clássico grego onde o sexo e o desejo sempre fizeram parte das relações de poder, recontado por um realizador cuja obra parece ter uma alergia histórica ao erotismo. Na crítica para o The Guardian, Zoe Williams questiona a ausência de uma dimensão sexual na relação entre Ulisses e Calipso: "todo aquele elaborado trabalho de ninfa, todo aquele gaslighting, controlo coercivo e minimização da angústia. Porque faria ela tudo aquilo, senão para o manter ali por sexo?" A questão torna-se ainda mais interessante quando se percebe que esta não é propriamente uma novidade em Nolan.

Já em 2014, num artigo do The Telegraph sobre a quase total ausência de sexo nos filmes do realizador, Anne Billson apontava para uma tendência muito maior do que o próprio Nolan: "A julgar pelos números de bilheteira, o público de hoje não se importa. Prefere os seus blockbusters assexuados, despidos de qualquer vestígio de interação física que não seja agressiva. Talvez seja um sintoma da crescente infantilização da cultura popular, e do facto de estes filmes serem feitos precisamente para o tipo de adolescente que diz: 'Que nojo! Podemos acabar com esta cena parva de beijos e voltar às máquinas, às armas, ao espetáculo?' Para eles, é aí que está o sexo".

Talvez seja esse o ponto. Não parece que tenhamos deixado de querer sexo. Heated Rivalry, Off Campus, Babygirl, Pillion e I Want Your Sex sugerem precisamente o contrário. O desejo continua a fascinar-nos; continuamos a falar sobre ele, a procurá-lo e a construir fenómenos culturais em torno dele. Deixamos apenas de aceitar sexo sem significado - ao mesmo tempo que o cinema mainstream, com medo de audiências desconfortáveis, classificações etárias, mercados internacionais e polémicas online, começou a confundir essa exigência por melhores cenas de sexo com uma exigência por menos sexo. E são duas coisas muito diferentes.