O prazer não acaba no preservativo. Começa com ele

Vivemos na era do culto absoluto ao autocuidado. Alimentamo-nos com consciência, lemos os rótulos dos cosméticos com detalhe, fazemos rotinas de skincare de dez passos e discutimos os limites da nossa saúde mental como nunca tinha sido feito. No entanto, quando as luzes do quarto se apagam e a intimidade acontece, esse autocuidado revela um certo descuido.

Os dados recentes do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e os alertas dos hospitais portugueses expõem um paradoxo desconfortável: os casos de gonorreia dispararam mais de 300% na Europa na última década, a sífilis cresceu 140% em Portugal entre 2019 e 2023, e as consultas de rastreio em centros de referência triplicaram.

Como é que a geração mais informada, atualizada e ligada à saúde de sempre está a deixar o próprio corpo vulnerável a infeções que julgávamos que tinham ficado no passado? A resposta não está na irresponsabilidade, mas sim na forma como redefinimos a intimidade, o prazer e o significado da confiança.

Para entender o que se passa atualmente precisamos de olhar para o passado. Quem viveu a juventude nos anos 80 e 90 presenciou uma comunicação pesada em que a sexualidade era retratada com medo, principalmente pela ameaça do Vírus de Imunodeficiência Humana (VIH). Hoje, a ciência alcançou uma vitória, transformando o VIH numa condição crónica perfeitamente gerível e intransmissível sob tratamento eficaz. Esta conquista trouxe liberdade, mas teve um efeito colateral na nossa psicologia afetiva: diminuiu a noção do risco e de medo.

Ana Carina Sá, médica especialista em Medicina Geral e Familiar no Trofa Saúde Braga Centro, explica à Máxima o que mudou na nova geração. "Não diria que as gerações mais jovens 'perderam' a noção do risco. Diria antes que mudou a forma como percecionamos esse risco. A literatura mostra que muitos jovens continuam a conhecer bem o VIH, mas outras Infeções sexualmente transmissíveis (IST), como o herpes, a clamídia, a gonorreia ou a sífilis, acabaram por perder visibilidade. Não estamos perante uma geração irresponsável, mas sim perante um contexto cultural diferente que exige uma nova linguagem de prevenção."

A revolução dos métodos contracetivos de longa duração, como o DIU, os implantes subdérmicos e as pílulas de última geração deram às mulheres uma segurança reprodutiva nunca antes vista. Hoje, decidir quando e se queremos engravidar tornou-se algo possível. Porém, essa mesma liberdade gerou um equívoco perigoso: a mistura dos termos prevenção reprodutiva e proteção.

O uso generalizado de métodos hormonais fez com que o preservativo fosse gradualmente descartado assim que uma relação assume contornos de estabilidade e até mesmo em encontros casuais onde a contraceção já está "assegurada". O problema? O DIU ou a pílula protegem contra uma gravidez não planeada, mas não protegem contra qualquer tipo de infeção. É nesta fase que volta a surgir o conceito de dupla proteção.

Muitas das IST mais comuns são profundamente assintomáticas no organismo feminino. Tornando a falta de prevenção ainda mais perigosa para as mulheres. Uma mulher pode carregar uma bactéria durante meses ou anos sem sentir dor, ardor ou qualquer sinal visível. Quando não diagnosticadas a tempo, estas infeções silenciosas podem evoluir para Doença Inflamatória Pélvica (DIP), dores crónicas, gravidez ectópica e infertilidade por lesão das trompas. Até a sífilis, que parecia erradicada, voltou a registar uma subida preocupante na transmissão de mãe para filho na gravidez, algo que pode ser evitado com rastreios pré-natais.

A frase “com preservativo não é a mesma coisa” é, sem dúvida, das mais ouvidas quando se fala neste tema. A razão utilizada é que reduz a sensibilidade, corta a espontaneidade e quebra o clima romântico. Esta revela como continuamos a educar para a sexualidade dividindo o mundo entre o que dá prazer e o que protege. "Durante décadas, falava-se do preservativo sobretudo através do medo. Hoje precisamos de acrescentar outra narrativa: 'uso preservativo porque escolho cuidar da minha saúde sexual'. A saúde sexual não é apenas ausência de doença: é prazer, bem-estar, respeito, consentimento e autonomia. Quando alguém refere que perde sensibilidade, é mais útil perceber o que está a dificultar: o tamanho? O material? A lubrificação? A forma como é colocado? Não é produtivo continuar a colocar o prazer de um lado e a prevenção do outro", explica a médica à Máxima.

Na mesma linha do mito da diminuição do prazer temos vários que precisam de ser desconstruídos, um deles é a ideia de que pedir para usar preservativo ou propor um teste de rastreio expressa desconfiança no outro. Fomos educados a associar o "não usar preservativo" a uma prova de amor ou de entrega. Mas o afeto e a biologia pertencem a campos completamente diferentes. "Confiança não é sinónimo de ausência de IST’s", alerta a especialista. "A confiança é uma dimensão emocional da relação; conhecer o estado de saúde relativamente às IST’s é uma informação objetiva. Uma pessoa pode ter uma infeção, gostar verdadeiramente de nós, não saber que está infetada e não ter um único sintoma."

Cuidar da saúde sexual não retira magia ou intensidade ao desejo. Pelo contrário, quanto mais seguros estivermos mais liberdade vamos ter. Assumir o controlo da intimidade passa por exigir a dupla proteção quando ela faz sentido, escolher preservativos adequados ao nosso conforto, falar abertamente sobre rastreios antes de prescindir da proteção e olhar para o próprio corpo sem tabus nem culpa. A verdadeira emancipação feminina e humana passa por entender que o prazer só é vivido quando é acompanhado por tranquilidade e proteção.