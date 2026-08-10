O orgasmo mais inesperado pode acontecer no ginásio

Estamos constantemente a perder o nosso tempo a explicar aos outros como e onde nos tocarem - enquanto isso, o corpo é capaz de produzir orgasmos, quase, sozinho. Chama-se coregasm e não se fala o suficiente sobre ele.

Um coregasm é um orgasmo provocado pelo esforço do exercício físico, e apesar de pouco se falar sobre este fenómeno (até porque o prazer feminino continua a ser tabu), a ciência já o estuda há mais de uma década. Durante determinados treinos, os músculos do tronco, do pavimento pélvico, da parte interna das coxas e da parte inferior do abdómen permanecem sob tensão constante. Devido ao aumento da circulação sanguínea, à estimulação nervosa e ao facto de, durante o exercício, as mulheres basicamente desligarem o cérebro e se concentrarem no corpo, o corpo acaba por ‘carregar no botão errado’ em determinado momento.

Segundo o artigo de Janet Brito, terapeuta sexual, Coregasm: Why It Happens, How to Have One, and More: para as mulheres a sensação é parecida com um orgasmo vaginal profundo, mas não tão intenso. Já para os homens, o coregasm é frequentemente comparado ao orgasmo prostático - mais longo e mais intenso, que transmite uma sensação continua em vez da habitual sensação pulsante. A ejaculação também é possível mesmo que o pénis não esteja ereto.

“A diferença entre um orgasmo e um coregasm, é que, neste último caso, pode ocorrer sem qualquer excitação sexual. Uma mulher pode estar literalmente a pensar na roupa suja de ontem ou nas contas por pagar e, mesmo assim, atingir o orgasmo, porque o estímulo é físico, não erótico”, explica a séxologa.

O termo técnico é “orgasmos induzidos pelo exercício”, embora algumas mulheres experimentem prazer sexual induzido pelo exercício sem chegarem ao clímax. Debby Herbenick, professora associada da Universidade de Indiana e autora de The Coregasm Workout, explica que este tipo de orgasmo e o prazer sexual têm sensações muito diferentes.

Num estudo publicado em março de 2012 na revista Sexual and Relationship Therapy foram entrevistadas 530 mulheres que partilharam as suas experiências sobre o coregasm: 51% delas referem que os exercícios abdominais lhes tinham proporcionado um orgasmo nos últimos 90 dias. O fenómeno pode ocorrer durante outro tipo de exercícios como musculação (27%), yoga (20%) e ciclismo (16%). Estatisticamente, e de acordo com a Roe Magazine, os treinos pela manhã são mais propensos, as leggings são mais estimulantes que os calções e quanto mais tempo se passa sem contacto sexual maior é a probabilidade de isto lhe acontecer.

E mesmo que pareça uma tendência nova do TikTok (e talvez uma ótima justificação para o aumento de popularidade do pilates entre as mulheres), este conceito foi descoberto em 1953 por Alfred Kinsey, um famoso sexólogo, que o documentou no seu livro Comportamento Sexual da Mulher.

Da próxima vez que ouvir alguém dizer que "o treino correu mesmo bem", talvez seja melhor não fazer demasiadas perguntas. Afinal, treinar pode mesmo ser um prazer. Ainda assim, convém não entrar no ginásio à espera de trocar os abdominais por um orgasmo, mas, caso aconteça, vai tornar-se a primeira vez que ninguém se queixa de fazer mais uma série.