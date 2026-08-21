Laura Dutra. "Devíamos ter mais personagens LGBTQIA+ nas novelas portuguesas. Permitiria que mais pessoas se vissem refletidas no ecrã"

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Para uma atriz da geração Z, que cresceu na montra permanente que são as redes sociais, Laura Dutra prefere acreditar que menos é mais. Sem querer ser o centro das atenções ou viver presa na armadilha virtual. Filha de mãe psicóloga e pai pintor, aprendeu desde miúda a ver o mundo com a curiosidade de quem estuda a mente e a liberdade de quem encara a arte como uma poderosa forma de expressão. E, no seu caso, uma oportunidade de trazer para a conversa personagens e histórias fora da previsibilidade “rapaz conhece rapariga e têm um final feliz” habitual. “Ainda limitamos as pessoas com base no género, muitas vezes de uma forma subtil e até inconsciente,” diz-nos. “São ideias que continuam a ditar como uma mulher deve comportar-se, liderar, envelhecer, vestir-se ou expressar a sua sexualidade.”

Exemplo disso é Celina, a vampira da série Vermelho Sangue, da Globoplay, prestes a voltar para uma segunda temporada, em que vive um romance com a personagem interpretada pela atriz Alanis Guillen. Foi, aliás, durante um momento de promoção deste trabalho que perguntaram à luso-brasileira de 28 anos se era heterossexual, ao que Laura Dutra respondeu calmamente “sou do mundo”. Enquanto prepara as estreias dos novos filmes de Luís Galvão Teles e Tiago R. Santos, conversou com a Máxima sobre sexualidade, liberdade e mulheres fortes – ou como a arte ainda tem a capacidade de mudar mentalidades.

Vestido, Mango. Brincos, Mesh. Foto: RICARDO SANTOS / MÁXIMA

És luso-brasileira e estás a trabalhar no Brasil, um país que tem uma relação bastante mais aberta com temas relacionados com o sexo e a sexualidade, até com o corpo. O que já aprendeste com essa cultura?

Uma das coisas que mais me tem chamado a atenção no Brasil é a naturalidade com que muitas questões ligadas ao corpo, à identidade e à diversidade fazem parte das conversas do dia-a-dia. Isso não significa que não existam desafios ou preconceitos, mas há uma maior abertura para discutir esses temas de uma forma transparente.

Outra das grandes diferenças sobre estas questões em relação a Portugal é que, aqui no Brasil, há uma maior exigência social e responsabilização quando ocorrem episódios discriminatórios. Declarações ou comportamentos racistas, machistas, homofóbicos ou transfóbicos tendem a ser levados mais a sério e a gerar uma reação pública mais rápida e persistente. Em Portugal, estes episódios são frequentemente relativizados.

Quimono e top, Parfois. Brincos, Mesh. Foto: RICARDO SANTOS / MÁXIMA

A tua admiração pelo cinema brasileiro – em particular pelas atrizes brasileiras – vem de sempre. Já destacaste nomes como Sônia Braga, Adriana Esteves ou Sophie Charlotte, todas elas mulheres à frente do seu tempo no que toca a abordar temas tabu em relação à sexualidade. De que formas é que os seus pensamentos e modos de viver a liberdade femininas te inspiraram?

Acho inspirador quando alguém usa a sua voz e a sua profissão para desafiar preconceitos e promover uma sociedade mais aberta e inclusiva. Não se trata apenas de sexualidade, mas também de liberdade e igualdade de oportunidades. Estas mulheres destacaram-se com grandes papéis dentro de um universo audiovisual maioritariamente masculino e ajudaram a questionar ideias conservadoras sobre o papel da mulher na sociedade. É fundamental que existam mais mulheres nos espaços de criação e decisão. Não por uma questão de quota, mas porque as histórias ganham profundidade, autenticidade e diversidade quando são contadas por quem as vive.

Enquanto continuarmos a viver num sistema que prioriza os homens, deixando-os decidir sobre como são representadas experiências que pertencem ao universo feminino, haverá sempre falhas e sensibilidades que correm o risco de ficar pelo caminho. Não porque existe uma intenção, óbvio, mas porque há vivências que só podem ser compreendidas por quem as experiencia.

Camisola, Lacoste. Calções, Mango. Brincos, Mesh. Sapatos, arquivo. Foto: RICARDO SANTOS / MÁXIMA

Numa entrevista que deste à Máxima em 2022, dizias que “a mente feminina é uma fonte de aprendizagem maravilhosa e infinita. Juntas, podemos mudar as mentalidades retrógradas e sexistas”. Que mentalidades são estas e como é que as sentes na tua vida e no teu trabalho?

Ainda limitamos as pessoas com base no género, muitas vezes de uma forma subtil e até inconsciente. São ideias que continuam a ditar como uma mulher deve comportar-se, liderar, envelhecer, vestir-se ou expressar a sua sexualidade, enquanto aos homens são frequentemente concedidas liberdades e margens de erro diferentes. E são ideias que continuam a influenciar a forma como trabalhamos, lideramos ou ocupamos o espaço. Procuro rodear-me de pessoas que desafiem as minhas certezas e que me obriguem a sair da minha zona de conforto. É dessa abertura que surgem as melhores ideias e por isso considero tão importante ouvir e trabalhar com mulheres que trazem perspetivas e experiências que nem sempre fazem parte da realidade de um homem ou da minha realidade.

Casaco e saia, Levis. Cuecas, Intimissimi. Foto: RICARDO SANTOS / MÁXIMA

Num mundo em que a sexualidade avançou tanto, mas os preconceitos continuam tão latentes – como é que olhas para o futuro? Estes temas preocupam-te?

Preocupa-me bastante. Acho que avançámos em termos de direitos, visibilidade e liberdade, mas sinto que recuámos noutros de uma forma absurda. Há uma polarização crescente e uma agressividade entre posições opostas cada vez mais notória. Cada pessoa tem direito às suas opiniões, crenças e convicções, mas ninguém tem o direito de interferir na liberdade do outro ou de o julgar constantemente pelas suas escolhas. Não precisamos de pensar todos da mesma forma, mas precisamos de aprender a respeitar a diferença. Todos deveriam viver com dignidade, respeito e sem um julgamento constante.

Quando escolhes uma personagem, consideras o impacto que ela pode ter em termos sociais? Isso preocupa-te?

Sei que temos uma voz e uma visibilidade que muitas pessoas não têm e isso traz-me também alguma responsabilidade. Não acredito que as personagens têm de ser exemplos perfeitos, pelo contrário, muitas vezes são as personagens mais contraditórias ou até maliciosas que nos ensinam mais. Elas permitem-nos refletir sobre comportamentos, consequências e escolhas humanas de uma forma que dificilmente conseguiríamos através de discursos mais moralistas. Acredito que temos a capacidade de influenciar o público de forma positiva através das histórias que contamos e devemos usar esse espaço para abrir as mentalidades mais retrógradas.

Quimono e top, Parfois. Jeans, Mango. Brincos, Mesh. Cuecas, Intimissimi. Foto: RICARDO SANTOS / MÁXIMA

Há o exemplo da Celina, que interpretas em Vermelho Sangue, série da Globoplay. Como encaraste este trabalho, sabendo que as pessoas queer ainda enfrentam preconceitos?

Encarei essa questão com a maior naturalidade possível. Estou rodeada de pessoas queer e para mim isso não é um tema. Enquanto atriz é-me exatamente igual fazer par romântico com um homem ou com uma mulher. O meu foco está sempre na verdade da personagem, na história e na relação que se constrói. A Celina foi uma personagem muito especial e fiquei muito feliz com a forma como foi recebida pelo público, em particular pela comunidade queer e pelo universo sáfico. Muitas mulheres sentiram-se representadas e ficaram felizes por ver uma história destas retratada de uma forma tão natural numa série brasileira. Acho que devíamos implementar isto nas novelas portuguesas, ter mais personagens LGBTQIA+, até porque em Portugal há mais visibilidade no horário nobre, não como algo extraordinário e sim porque fazem parte da nossa realidade. Tenho a certeza de que isso também ajudaria a normalizar diferenças e permitiria que mais pessoas se vissem refletidas no ecrã.

Top e calças, Parfois. Brincos, Mesh. Foto: RICARDO SANTOS / MÁXIMA

Numa transmissão ao vivo ao lado da atriz Alanis Guillen, feita para promover essa mesma série, perguntaram-te se eras heterossexual. Como responder sem que sintas que a tua vida pessoal foi exposta e, ao mesmo tempo, sabendo como isso pode ter impacto noutras raparigas?

Tenho conseguido manter a minha vida pessoal privada, mas também tenho consciência de que ocupo um lugar de visibilidade e que não posso simplesmente ignorar temas que continuam a ser alvo de preconceito. Para mim, a questão nunca foi falar da minha vida pessoal, mas sim perceber que determinadas perguntas refletem debates que ainda existem na sociedade e que afetam muitas pessoas. Se eu puder contribuir para que alguém se sinta mais aceite, mais representado ou menos sozinho, então faz todo o sentido usar a minha voz. Há um caminho importante a percorrer no combate à discriminação, à homofobia e aos discursos de ódio. Não sinto que seja necessário expor a minha vida pessoal para defender algo que considero básico. Respeito pela dignidade, pela liberdade e pelo direito de cada pessoa em viver a sua vida sem medo. Irei sempre posicionar-me do lado da igualdade, do respeito e da inclusão.

Casaco e saia, Levis. Brincos, Mesh. Cuecas, Intimissimi. Foto: RICARDO SANTOS / MÁXIMA

Como é lidar com a fama, em particular quando surgem questões relacionadas com temas mais invasivos?

Tenho lidado com bastante calma e consciência. Felizmente tenho uma estrutura muito sólida à minha volta e uma equipa em quem confio, que me permite lidar com tudo de uma forma mais tranquila. Acredito que uma carreira constrói-se com trabalho, com persistência e consciência e é nisso que procuro concentrar a minha energia. Claro que com a visibilidade sei que haverá sempre interesse pela minha vida pessoal, que faz parte da profissão e não vivo em negação em relação a isso. Mas também acredito que deve existir um limite. Há uma diferença entre aquilo que escolhemos partilhar e aquilo que pertence à nossa esfera privada. Eu tenho procurado preservar esse espaço, não apenas para me proteger a mim, mas também para proteger as pessoas que amo e que não escolheram estar sob o olhar do público.

Sou muito grata pelo carinho e pelo interesse das pessoas, mas também acho importante lembrar que por trás da exposição mediática continua a existir uma vida pessoal que merece todo o respeito e privacidade. Acho que no fundo é continuar a existir o equilíbrio que tenho em todas as questões da minha vida.

Vestido, Mango. Brincos, Mesh. Foto: RICARDO SANTOS / MÁXIMA

Que outras mulheres no teu universo artístico te fascinem na forma como abordam os temas de que aqui falámos?

Há muitas no Cinema. As cineastas Chantal Ackerman, Céline Sciamma e Greta Gerwig colocam as mulheres no centro da narrativa sem as reduzir a estereótipos. Também me fascinam personagens femininas complexas e imperfeitas porque são as que mais nos aproximam da vida real. A fotógrafa Natalie Cohen traz sempre um manifesto muito pessoal e crítico em relação à objetificação e à liberdade do corpo feminino. Djamila Ribeiro, Alba de Céspedes e Guadalupe Nettel foram as últimas escritoras que li. São três mulheres artistas de décadas diferentes que questionam as normas sociais e que dão visibilidade a problemas e experiências que durante muito tempo foram ignorados.

Créditos:

Fotografia: Ricardo Santos

Capa Digital: Rui Anjos

Styling: Cláudia Barros

Maquilhagem: Maria Cruz

Cabelos: Igor Canedo

Vídeo: Cris Andrade

Assistente de styling: Tita Mendes