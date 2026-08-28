Envelhecer não é deixar de desejar

Talvez porque ainda associemos sexualidade à juventude, como se o desejo tivesse um prazo de validade. Mas envelhecer não significa deixar de desejar, de sentir atração, de procurar intimidade ou de querer viver uma relação satisfatória.

E a ciência começa a dar-nos cada vez mais razões para incluir esta dimensão na conversa sobre envelhecimento.

Um estudo publicado em 2024 analisou 326 adultos com 65 ou mais anos, de Portugal e Espanha, procurando perceber a relação entre satisfação sexual, adaptação ao envelhecimento e satisfação com a vida. Os resultados identificaram diferentes perfis de envelhecimento, mostrando que os participantes com níveis mais elevados de adaptação ao envelhecimento apresentavam também níveis mais elevados de satisfação sexual e satisfação com a vida. Este grupo, que representava 8% da amostra, apresentava uma perceção mais positiva da saúde e do corpo, maior suporte social, maior sentido de propósito e também maior satisfação sexual.

Mais do que provar que uma vida sexual satisfatória é responsável por um envelhecimento mais saudável, o estudo não permite estabelecer essa relação de causa e efeito, estes dados mostram que a sexualidade não pode ser dissociada da forma como envelhecemos e da forma como avaliamos a nossa própria vida.

E é precisamente aqui que precisamos de mudar a conversa.

A sexualidade acompanha-nos ao longo de toda a vida. Pode mudar, assumir outras formas e ganhar novos significados, mas continua a fazer parte do nosso bem-estar físico, emocional e relacional.

Porque longevidade não é apenas viver mais anos. É viver esses anos com qualidade.

É verdade que o envelhecimento traz alterações físicas e hormonais que podem interferir com a sexualidade. Nas mulheres, a menopausa pode estar associada a alterações como secura vaginal, desconforto ou alterações da libido. Nos homens, também podem surgir mudanças no desejo e na função sexual.

Mas reconhecer estas alterações não significa aceitar que temos simplesmente de nos conformar com elas.

Uma dificuldade sexual persistente, uma relação desconfortável com o próprio corpo ou a perda de desejo podem afetar a autoestima, a relação com o outro e o bem-estar emocional. E devem poder ser discutidas em consulta com a mesma naturalidade com que falamos de sono, alimentação ou saúde cardiovascular.

Também porque sexualidade não é apenas sexo. É intimidade, desejo, prazer, autoestima, comunicação e relação com o próprio corpo. Aliás, o estudo mostra que os diferentes grupos identificados apresentavam diferenças significativas não só na satisfação sexual, mas também na perceção da atratividade sexual e na abertura e comunicação sobre sexualidade.

Não devemos procurar recuperar o corpo que tínhamos aos 20 anos. Devemos procurar viver plenamente no corpo que temos hoje.

Esta mudança é particularmente importante no envelhecimento feminino. Durante demasiado tempo, o desejo das mulheres foi associado à juventude, à fertilidade e à aparência física. À medida que o corpo muda, parece existir também uma expetativa silenciosa de que o desejo desapareça com ele.

Mas não tem de ser assim.

Uma mulher de 50, 60 ou 70 anos continua a ter o direito de sentir desejo, prazer e atração. E qualquer pessoa deve poder procurar ajuda quando sente que alguma alteração está a interferir com a sua qualidade de vida.

O corpo não envelhece por compartimentos. Saúde física, hormonas, sono, alimentação, exercício, saúde emocional, autoestima, relações e sexualidade estão ligados. É precisamente por isso que a longevidade deve ser pensada de forma integrada.

Porque viver mais é importante, mas continuar a desejar, a sentir e a desfrutar da vida também é. Talvez esteja na altura de deixarmos de perguntar “até quando?” e começarmos a perguntar: “Porque haveria de existir uma idade para deixar de desejar?”

*Ana Sofia Valente, sexóloga na Timeless by Marta Padilha