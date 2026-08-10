"Aqui a lei de dating é simples: testar a química sexual o mais rapidamente possível." Uma carta de amor à Dinamarca

Ao contrário de Portugal onde, segundo a minha e a experiência de algumas amigas que me ajudaram a recolher informação para esta peça, há pelo menos um ou dois encontros antes de se passar para o passo seguinte. Talvez a explicação seja simples: cá, na Dinamarca, os jovens saem de casa em média aos 21 anos, enquanto em Portugal esse número aumenta significativamente entre os 28 e os 30 anos. Em Portugal, todas já experienciámos o clássico “podes vir amanhã que os meus pais estão fora”, ou então “vem daqui a uma hora que a minha mãe vai ao cabeleireiro”. Não há liberdade para os jovens se expressarem sexualmente, e não há independência.

Acredito que “independência” seja a palavra-chave que ajuda a explicar a diferença entre as nossas experiências amorosas em Portugal e na Dinamarca. Até agora, em Copenhaga, todas nós nos deparámos com rapazes nas idades compreendidas entre os 23 e os 28 que sabem cozinhar, cuidar de uma casa, limpar, lavar roupa… enfim, a lista é infinita. Obviamente que em Portugal há homens que sabem fazer isso, mas se só se sai, em média, de casa dos pais aos 28, acaba por haver uma tendência em depender deles para fazer essas tarefas.

Além de que aqui os papéis tradicionais do género simplesmente não existem. As mulheres cozinham, limpam a casa, tratam da roupa suja, mas os homens também. E não há sequer uma discussão pública sobre isto, é algo normalizado e enraizado em todos os dinamarqueses. Agora, nem tudo é perfeito, longe disso. E ao final de contas, homens são homens.

"Desculpa, não vai resultar, não falas dinamarquês e sinto que não me consigo expressar bem em inglês." Foi esta a mensagem que duas das minhas amigas receberam, de dois homens distintos, claro. Para um país tão internacional onde as crianças aprendem a falar inglês semi-fluente rapidamente, é estranho ouvir que não se sentem compreendidos ao falar nessa língua. Diria que a grande maioria das pessoas prefere falar na sua língua mãe, até por uma questão de referências culturais e valores sociais, mas vá lá, podemos fazer um esforço.

Estas mensagens chegaram depois de cerca de um mês de contacto contínuo e vários encontros, o que tem sido o normal, pelo menos para nós. Eles podem deixar de responder com frequência mas é normal enviarem uma mensagem a explicar o porquê das coisas não terem resultado. Ao contrário de Portugal onde o silêncio ensurdecedor de um ghost chega quando menos se espera.

Segundo um homem dinamarquês com quem falámos, isto acontece porque eles já “passaram para outra”. Aqui a lei de dating é simples: testar a química sexual o mais rapidamente possível, e isso acontece na grande maioria das vezes logo no primeiro encontro. Se a outra pessoa não quiser logo no primeiro encontro, eles vão a mais dois ou três encontros, mas para além disso não passa.

Se passarmos no primeiro teste então aí dão-se as três semanas do amor. Eles tratam-nos bem e cozinham para nós, e não estou a falar de uma carbonara qualquer. A uma das minhas amigas foi-lhe feito um peixe branco no forno com molho de limão, batatas cozidas e uma salada com laranja. Na manhã seguinte recebeu panquecas de banana. Em Portugal acho que nenhum homem alguma vez cozinhou para mim. Ao expôr esta questão às minhas amigas elas concordaram: ou nunca tinha acontecido ou talvez terá acontecido uma ou duas vezes mas nada memorável. Até porque na maioria das vezes, estes rapazes não vivem sozinhos e portanto existe logo um fator limitador dessa experiência.

Outra coisa que foi mencionado ao longo da recolha de informação para esta peça foi que no geral os dinamarqueses gostam de ir a encontros com estrangeiras, mas que no final, acabam sempre por namorar ou casar com dinamarquesas ou outras raparigas dos países nórdicos dado os mesmos valores e línguas semelhantes.

No debate global de “os homens têm de pagar sempre no primeiro encontro”, aqui isso não se aplica. Sorry, meninas. Sim, eles podem pagar a primeira rodada, mas as raparigas tendem a oferecer sempre a segunda, ou até começam logo por pagar tudo a meias. É uma coisa muito nórdica de cada um pagar o seu, aquela tal igualdade de que falava.

Não é só igualdade no que toca a repartição das tarefas domésticas, é em tudo. Se querem um homem de cozinha e que limpa a casa, também têm de ser uma mulher que está disposta a pagar bebidas no primeiro encontro. Eles adoram isso.