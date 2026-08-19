A minha vulva não é um padrão de beleza

Não me lembro de alguma vez olhar para a minha vulva e pensar que ela devia seguir um padrão de beleza. Mas a obsessão pelo belo há muito que ultrapassou os limites do rosto e do corpo, e com isto, não quero dizer que sou contra procedimentos estéticos - bem pelo contrário - mas desde quando é que a estética se tornou mais importante do que ser funcional e saudável?

Numa conversa que tive recentemente entre amigas sobre um exame ginecológico, uma delas referiu que a médica lhe disse que “tinha um útero muito bonito”, e isto deixou-me a pensar: será que tenho um útero feio? Nunca ninguém o elogiou, até que ponto é que isso pode afetar o seu rendimento? E como sol em Gémeos que sou, não parei até descobrir efetivamente se a aparência do sistema reprodutor feminino em algo influencia a sua performance. A resposta é clara (como, pelos vistos, a vulva também devia ser): não.

Labioplastias, branqueamento íntimo e rejuvenescimento vaginal são os procedimentos mais procurados pelas mulheres no que toca à estética da vulva, mas não consigo não pensar desde quando é que as nossas partes mais intimas se tornaram vítimas de uma performance social. Será mesmo necessário passar por uma intervenção estética (e às vezes cirúrgica) para mudar uma coisa que em nada vai mudar a nossa vida, a nossa saúde ou o prazer que sentimos?

De acordo com um estudo publicado em 2017, Global Survey 2016 da International Society of Aesthetic Plastic Surgery, a labioplastia é o procedimento cosmético que mais cresceu a nível mundial e no ano seguinte, os procedimentos de rejuvenescimento vaginal aumentaram 23% relativamente ao ano anterior. Trata-se de uma forma de cirurgia estética, realizada tanto por razões estéticas como médicas, que visa reduzir o tamanho dos lábios internos.

Viola Karsten, escreve no artigo Let my Vulva be, publicado na Tema Magazine, que “a cirurgia nesta parte oculta do corpo, em comparação com a cirurgia facial, por exemplo, é particularmente carregada de conotações contextuais, uma vez que se trata de uma parte do corpo associada à feminilidade num sentido biológico tradicional". Representa, portanto, um ponto de confluência para o discurso feminista e uma parte do corpo onde as noções de género e sexualidade se tornam visíveis – e invisibilizadas.

A cultura da pornografia é apontada como uma das principais culpadas do aumento desta insegurança (isso e aquele comentário sem nexo, ou informação suficiente, que os rapazes fazem sobre o corpo das mulheres). No documentário The Perfect Vagina (2008), a jornalista britânica Lisa Rogers fala sobre a tendência do embelezamento vaginal e refere o facto de que as preferências passam por “vulvas depiladas, ou quase depiladas, com um aspeto quase infantil, perpetuando dinâmicas de poder desequilibradas entre os papéis de género”. Uma coisa que lhe chamou particularmente a atenção foi a insegurança e a idade das pacientes mais jovens que muitas das vezes que comparam a modelos pornográficas, onde a convicção é clara: os lábios internos maiores não são normais.

Sejamos honestas, não existe uma exposição aos diferentes tipos de vulva enquanto crescemos. Jill Lloyd, na sua investigação, A Classification of the Anatomical Variation in Female External Genitalia, explica que mais de 50% das pessoas com vulva têm os lábios menores ligeiramente maiores do que os lábios maiores. Não existe uma anatomia ideal, uma cor ideal ou uma simetria perfeita. Existem sim preferências culturais e interesses comerciais que lucram do ódio implementado ao corpo da mulher.