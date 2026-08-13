“A grande maioria das relações românticas longas não vive de sexo nos corredores; são até meio ‘chatas’”

Vamos ser sinceras, já todas esperámos que ele atravessasse o oceano para nos fazer uma surpresa, que corresse no meio da chuva por nós ou que nos desse bilhetes, religiosamente todos os dias, a dizer tudo o que gosta em nós. Às vezes (poucas) acontece, mas em 90% dos casos nunca vai acontecer e esperarmos por isso só nos vai deixar ainda mais frustradas. Entre filmes, séries, livros e, mais recentemente, redes sociais, crescemos rodeadas de histórias que nos convenceram de que o amor verdadeiro é intenso, arrebatador e está sempre a acontecer. Mas quando desligamos da ficção e voltamos à vida real, nem sempre encontramos a mesma história.

E é aí que começa o problema. Não porque seja errado sonhar com um grande amor (porque não é e todas merecemos experienciar esse grande amor pelo menos uma vez na vida), mas porque, sem darmos por isso, começamos a medir as nossas relações pela régua da ficção. Esperamos declarações de amor, surpresas constantes, química inexplicável e gestos grandiosos que nos provem, constantemente, que somos amadas. Quando isso não acontece, é fácil chegarmos à conclusão de que falta qualquer coisa, mesmo que na maioria das vezes não falte.

A psicóloga Helena Morais Cardoso explicou à Máxima que este tipo de conteúdos pode, de facto, influenciar a forma como olhamos para as relações. “Da perspectiva de quem está num relacionamento, este tipo de conteúdo poderá aumentar a perceção de diferença entre a relação na qual estamos e o ideal que nos está a ser mostrado, e isso cria angústia. Já quem procura uma relação poderá ter dificuldade em encontrar interações relacionais que se alinhem com aquilo que vemos neste tipo de conteúdo”, afirma.

Ainda assim, a especialista faz questão de frisar um ponto importante: não devemos colocar todas as culpas na fantasia. "Não há mal nenhum com a fantasia", sublinha. "Ela alimenta uma parte importante da nossa psique." Afinal, todas já vimos filmes de ação e nenhuma de nós está à espera que o Homem-Aranha vá salvar o prédio da nossa cidade de desmoronar, pois não? Sabemos que estamos perante ficção e, ainda assim, divertimo-nos. Então porque é que a perceção muda quando se fala de amor? O problema surge quando a fronteira entre fantasia e realidade começa a desaparecer.

Para piorar a situação, hoje, já não consumimos apenas comédias românticas de duas horas ou de 8 episódios. As redes sociais mostram-nos pedidos de casamento milionários, escapadinhas de sonho, declarações públicas de amor e casais aparentemente perfeitos, 24 horas por dia, que na maioria das vezes são tal como os filmes: ficção. A repetição destas imagens no espaço à nossa volta cria a sensação de que aquele é o padrão e que só vamos estar bem se for exatamente igual connosco.

A questão é que uma relação saudável raramente cabe em 90 minutos de história - e antes que digam que as séries têm mais tempo também raramente cabe nesse formato.

Enquanto a ficção vive de grandes momentos e de grandes gestos, o amor real constrói-se, quase sempre, nos pequenos. Encontramo-lo num abraço depois de um dia complicado, num silêncio confortável e num sorriso, que só nos conhecemos. Atenção: Isso não significa que devemos deixar de ter expectativas. Pelo contrário.

"É importante existir autoconhecimento suficiente para definir os nossos 'mínimos olímpicos', os nossos não negociáveis, ou seja, aquilo sem o qual não conseguimos viver numa relação", explica a psicóloga. Respeito, confiança, comunicação, segurança emocional e objetivos compatíveis são exemplos de expectativas perfeitamente saudáveis. O grande desafio está em distinguir aquilo que é obrigatório numa relação daquilo que só existe no mundo da fantasia.

A psicóloga defende que a palavra-chave é equilíbrio. "Se não é saudável viver na expectativa de uma relação de série romântica, também não é saudável não criar qualquer tipo de expectativa." O objetivo não é deixar de acreditar no amor de todo, é apenas compreender que um relacionamento feliz e real é feito exatamente disso, pessoas felizes e reais. Mas com limitações, dias maus e imperfeições.

Calma que nem tudo é mau. Curiosamente, as histórias românticas até podem ter um efeito positivo. Para os casais que estão juntos há muito tempo, por exemplo, podem servir de inspiração para recuperar gestos de carinho que ficaram esquecidos na rotina ou para voltar a relembrar um lado mais romântico que, entretanto, se perdeu entre responsabilidades, trabalho e filhos.

O segredo, diz a psicóloga, é manter sempre "um pé na realidade". Temos de aprender a consumir estas histórias como aquilo que são: narrativas criadas para nos fazer sonhar. Todas sabemos que vemos estas histórias como um escape da realidade e da situação atual do mundo dos namoros (que não está incrível), mas é isso que elas devem ser, um escape e não um manual de instruções.

Talvez o objetivo de nos fazer sonhar torne a ideia de que uma relação feliz tem de ser emocionante o tempo todo, numa das maiores mentiras vendidas pela ficção. No fundo, aquilo que raramente vemos nos guiões de tirar o fôlego é precisamente aquilo que sustenta um relacionamento duradouro: a rotina, a previsibilidade, a estabilidade e, sim, o aborrecimento. E essa é uma das maiores surpresas da vida adulta.

Descobrimos que o amor não é uma sucessão de momentos épicos. É escolher quem faz o jantar e quem arruma a louça, é dar passeios ao pôr do sol, é começar uma série e nunca a acabar porque se adormece sempre, é escolher a mesma pessoa todos os dias com tudo o que isso acarreta. E mesmo sendo eu uma romântica incurável, percebo que as grandes histórias de amor da vida real nunca serviriam para um guião de Hollywood e está tudo bem com isso. Até porque as histórias mais bonitas fazem-se a dois atrás de paredes que só são casa porque temos a pessoa que amamos lá.

“A grande maioria das relações românticas longas não vive de paixão intensa e sexo nos corredores; são até bastante banais e às vezes meio ‘chatas’. Esta característica do amor, que se mostra sereno, expectável e previsível, não é tão cinematográfica, mas acreditem, é super regulador internamente, e é exatamente aquilo que deveria ser: aborrecido. Andar numa montanha-russa é divertido uma ou duas vezes, mas para viver, todas preferimos aquelas diversões mais calmas e previsíveis.”