A cerimónia de entrega dos Prémios Máxima de Beleza e Perfumes 2019

Por Máxima, 20:28

Foram anunciados esta sexta, 10 de maio, os vencedores da 30.ª edição dos Prémios Máxima de Beleza & Perfumes durante uma cerimónia que decorreu no hotel Pestana Palace, em Lisboa. A entrega de prémios foi apresentada por Cláudia Vieira e contou com a modelo e atriz Sharam Diniz como keynote speaker. O júri elegeu os melhores lançados durante o ano de 2018.



Os vencedores do prémio foram:





© Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media © Mariline Alves / Cofina Media



Sharam Diniz foi keynote speaker dos prémios da Máxima, partilhando histórias sobre a sua relação com o universo da Beleza Prémios Máxima de Beleza e Perfumes 2019









Rosto - Cuidados Quotidianos

Sublimage L’Extrait de Crème, Chanel

DermAbsolu, creme de dia, Avène

Sebiaclear, sérum corretor global, SVR

Rosto - Cuidados Específicos

Premier Cru Serum, Caudalie (ex-aequo)

NCEF Night Mask, Filorga

Secret d’Exellence Le Sérum Concentré, Galénic



Maquilhagem - Pele

Dior Backstage Face & Body Foundation, Dior

Skin Illusion Teint Naturel Hydratation SPF15, Clarins

Neo Nude Fusion Powder, Armani



Maquilhagem - Olhos e Lábios

Mascara Volume Effet Faux Cils The Curler, Yves Saint Laurent

Brow Contour Pro, Benefit

Pure Color Envy Paint-On Liquid LipColor, Estée Lauder



Corpo - Cuidados Quotidianos

Nuxuriance Ultra, Nuxe

Body Yogurt, The Body Shop

Body Mousse Nutritiva, Nivea



Corpo - Cuidados Específicos

Anti-Ageing Body Cream, Frezyderm (ex-aequo)

Anticellulite Draining Gel-Mud, Collistar

Slim Design, óleo adelgaçante, Elancyl



Solares

Photo Ultra Age Repair SPF50, ISDIN (ex-aequo)

Photoderm Nude Touch SPF50, Bioderma

Anthelios Sun Intolerance SPF50, La Roche-Posay



Cabelos - Cuidados Quotidianos

Okara, máscara de proteção de cor, René Furterer (ex-aequo)

Dercos Nutrients Detox, champô purificante, Vichy

Young.Again, óleo de tratamento, Kevin Murphy



Cabelos - Cuidados Específicos

Phyto RE30, tratamento anti cabelos brancos, Phyto

Hair Masks, Davines

Máscara Nutrição Extrema, J.F.Lazartigue

Ideia luminosa

Bases Lush

Clinique ID

Caffeine Shampoo tree in the bottle, o’Right



Prémio Revelação

Apivita

Unii

Skinerie



Perfume de Senhora

Pure XS, eau de parfum, Paco Rabanne

L’Interdit, eau de parfum, Givenchy

Arizona, eau de parfum, Proenza Schouler



Perfume de Homem

Terre d’Hermès Eau Intense Vétiver, Hermès

For Him Bleu Noir, eau de parfum, Narciso Rodriguez

Bleu Parfum, Chanel

Fotos: Mariline Alves / Cofina Media