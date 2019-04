Júri Prémio Máxima de Beleza e Perfumes 2019

Manuel Dias Coelho

Diretor da Máxima e Presidente do Júri, tem um extenso currículo na área de jornalismo de moda e beleza, com passagem pela Condé Nast, a GQ e a Vogue em Portugal.

Susana Chaves

Editora de Beleza há mais de 20 anos, com passagens pela Cosmopolitan e Activa, tal como na Vogue Portugal, onde foi editora de Beleza durante 13 anos. Atualmente é diretora do site Miranda.sapo que é o primeiro portal online que se dedica em exclusivo à beleza e cosmética.



Carolina Silva

A editora de Beleza da Máxima formou-se em Comunicação Social e Cultural, e estreou-se na área do jornalismo na seção de Beleza da Vogue Portugal. Depois, mudou-se para a Máxima, na qual é Editora de Beleza há seis anos.



Ana Dias Ferreira

Editora de Lifestyle e Beleza do Observador, começou a sua carreira no jornal Público e é uma das fundadoras da Time Out Lisboa. Em 2015, entrou para o Observador para lançar a seção de Lifestyle, e atualmente é a diretora da Revista Observador Lifestyle.

Marion Louis

Editora de Beleza da Madame Figaro, a jornalista trabalha na revista feminina há mais de 15 anos, escrevendo sobre Beleza e Bem-estar.

Manuela Cochito

Dermatologista, formada na faculdade de Medicina em Lisboa, autora do livro Terapêutica Dermatológica em Ambulatório, colaboradora assídua em artigos de informação médica em várias revistas e meios de comunicação social é atualmente a médica especialista em Dermatologia no Consultório Manuela Conchito.



Lourenço de Lucena

Perfumista e fundador e CEO da Blug, formou-se em fabrico de perfumes em Paris e é o único membro português da Sociedade Francesa de Perfumistas. Desenvolve o seu trabalho como perfumista em três áreas: de perfumes corporativos, customizados e marcas privadas.