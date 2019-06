Nome do produto:

Linha/gama em que se insere:

Marca:

Indique, por favor, se é um lançamento novo ou uma reformulação e, sendo este o caso, especifique as alterações feitas à fórmula original:

Categoria a que se candidata (note que o Júri pode integrar este produto noutra categoria que considere mais adequada. Se pretender que tal não aconteça, especifique-o):

Data de lançamento no mercado português:

Preço:

Nome do responsável pela marca e pela sua comunicação (no caso de serem vários, indique os nomes, as empresas a que pertencem e as funções que desempenham):

E-mail:

Telefone(s):

Indique, por favor, quais os membros do Júri a quem enviou produtos para testar:

Observações:

Enviar