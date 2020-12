Receita: Tortellini de dourado, molho de tomate e mexilhão fumado

A Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP) lancou o apelo: "Vamos conservar o que é nosso". E vários jovens chefs decidiram juntar-se à iniciativa que visa a promoção das conservas portuguesas.

As receitas eleitas ­­­– entre elas esta de Leonor Godinho­­­­ – pretendem evidenciar a versatilidade tal de um produto, muitas vezes utilizado como último recurso na cozinha do dia a dia.

Acima de tudo, não se trata apenas de mostrar uma alternativa saudável e sustentável, para uma dieta que se quer o mais variada e equilibrada possível. Pretende-se sobretudo proteger um legado gastronómico nacional e muito único.

Se calhar nunca pensou ler isto, mas nesta receita a estrela são as conservas. Já guardou no smartphone? Uma sugestão, comece por ver o vídeo.

Para a massa fresca:

1 ovo

100g farinha

1 colher sopa de azeite

1 colher café sal fino



Para o recheio dos tortellini:

1 frasco de "tapa" de dourado com tomilho - várias versões disponíveis na conserveira nacional. Pode substituir por versões mais simples, como atum ou sardinha em molho de tomate, por exemplo.

1 colher sopa de farinha

1 colher sopa de manteiga



Para o molho:

1/2 cebola

3 dentes alho

1 frasco mexilhão em conserva - neste caso mexilhão fumado em azeite, mas pode usar o que for mais acessível. Pode substituir por outro bivalve em conserva.

100g tomate Cherry chucha

200g polpa tomate

Sal fino q.b.

Pimenta preta q.b.

Para fazer a massa, juntar e amassar todos os ingredientes. Esta deve ser amassada, pelo menos durante 10 minutos. Cobrir com película e colocar no frio a descansar durante 30 minutos. Entretanto, fazer o recheio: fritar a manteiga numa frigideira ou caçarola e adicionar a farinha. Deixar cozinhar a farinha e adicionar a tapa ou conserva escolhida. Se usar uma conserva muito seca, adicionar um pouco de água. Esticar a massa até estar bem fina com um rolo ou máquina para pasta e cortar aos quadrados. Em cada quadrado colocar um pouco de recheio no centro. Dobrar em triângulo, puxar uma das pontas para o centro e unir atrás as outras duas.



Pode optar por uma versão de massa diferente de tortellini se quiser simplificar. Para o molho, picar cebola e alho bem finos, refogar no azeite dos mexilhões e adicionar os tomates. Deixar cozinhar até começarem a murchar e adicionar os mexilhões e a polpa de tomate. Em água fervente e com sal, cozinhar os tortellini durante 3 minutos. Adicionar ao molho e servir com cebolinho picado por cima e raspa de limão.