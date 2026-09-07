Histórias de Amor Moderno

Histórias de Amor Moderno

Histórias de Amor Moderno: “Menos óbvia era a forma como tinha dado a volta por cima. Mas ela disse-o diretamente e sem rodeios. ‘Sim, Ágata. Prostituo-me.’”

“Quiseram saber de onde vinha o dinheiro. Expliquei-lhes que tinha encontrado um bom part-time, bastante bem pago, a fazer desenhos de acabamentos de interiores. Menti-lhes.” Todos os sábados, a Máxima publica um conto sobre o amor no século XXI, a partir de um caso real. Esta semana, publicamos a primeira parte de um conto que continua na próxima edição.

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9 min.

07 de setembro de 2026 às 15:57