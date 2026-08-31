Histórias de Amor Moderno
Histórias de Amor Moderno: “Eu era pouco mais do que uma ferramenta orgânica que ela usava para ter prazer”
“Considero altamente excitante a possibilidade de fazer a mulher que desejo atingir os píncaros, até ao limite da inconsciência, graças a tudo o que eu puder fazer para excitá-la e satisfazê-la.” Todos os sábados, a Máxima publica um conto sobre o amor no século XXI, a partir de um caso real.
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31 de agosto de 2026 às 10:43
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