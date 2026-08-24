O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

Máxima

Pode visualizar no modo
Histórias de Amor Moderno

Histórias de Amor Moderno

Histórias de Amor Moderno

Histórias de Amor Moderno: “Não vou mentir: fiquei surpreendida com a capacidade física daquele homem 16 anos mais velho do que eu”

“Brindámos, pagou-me copos, perguntámos um ao outro como é que te chamas. Levei-o para casa, dormiu no meu quarto. Ou, deverei dizer, eventualmente dormiu, quando, por fim, adormecemos na minha cama.” Todos os sábados, a Máxima publica um conto sobre o amor no século XXI, a partir de um caso real.
A carregar o podcast ...
8 min. 24 de agosto de 2026 às 11:39
Adicione como fonte preferencial no Google
Mais ouvidos
Mais ouvidos