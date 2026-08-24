Histórias de Amor Moderno

Histórias de Amor Moderno

Histórias de Amor Moderno: “Não vou mentir: fiquei surpreendida com a capacidade física daquele homem 16 anos mais velho do que eu”

“Brindámos, pagou-me copos, perguntámos um ao outro como é que te chamas. Levei-o para casa, dormiu no meu quarto. Ou, deverei dizer, eventualmente dormiu, quando, por fim, adormecemos na minha cama.” Todos os sábados, a Máxima publica um conto sobre o amor no século XXI, a partir de um caso real.

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8 min.

24 de agosto de 2026 às 11:39