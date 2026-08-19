Histórias de Amor Moderno

Histórias de Amor Moderno

Histórias de Amor Moderno: “Como é que eu fui parar ao meio de um encontro entre um rapaz e uma rapariga 15 anos mais novos do que eu?"

“Perguntei-lhe se sentia alguma coisa por ele. Desejo, saudades, prazer na sua presença, um formigueiro de qualquer tipo em qualquer parte do corpo, mas sobretudo naquelas partes que interessam.” Todos os sábados, a Máxima publica um conto sobre o amor no século XXI, a partir de um caso real.

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10 min.

19 de agosto de 2026 às 11:03