Por Máxima, 16:00

A história realizada pelo nomeado pela Academia Jason Reitman por Nas Nuvens acompanha as dificuldades de Marlo, interpretada pela vencedora da Academia Charlize Theron. Marlo é uma mãe que cuida sozinha dos seus três filhos, entre eles um recém-nascido. Para salvá-la das desgastantes tarefas diárias, o irmão contrata uma ama moderna, uma mulher cheia de sorrisos e juventude. Hesitante a tanta extravagância no início, Marlo acaba por criar um vínculo de amizade único com a jovem.

A argumentista vencedora da Academia por Juno, Diablo Cody, quis neste filme contar a história sobre uma mulher que está sobrecarregada com as exigências da maternidade, que ama os seus filhos acima de tudo, mas que tem medo de ser engolida pelo papel de mãe, deixar de ser ela própria e entrar em depressão.

"Uma comédia divertida e levemente sincera. Francamente, adoro este filme porque retrata as verdades brutalmente honestas sobre o que é a maternidade e o ser mãe nos dias de hoje", afirmou Charlize Theron.

O passatempo Tully

Temos convites duplos para oferecer destinados à antestreia deste filme, na quarta-feira, dia 6 de junho, às 21h30:

- 15 convites duplos para Lisboa – Cinema City, no Campo Pequeno – Sala 2;

- 15 convites duplos para o Porto: Matosinhos – Cinemas NOS, no NorteShopping – Sala 7.

Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual é o nome da atriz que interpreta Tully?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 5 de junho às 23h59 com o assunto "Tully" e, no corpo do e-mail, acrescente a indicação da sessão a que pretende ir e os dados pessoais (nome, telefone de contacto e morada).