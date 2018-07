Por Máxima, 13:30

Todos conhecemos a importância de proteger a nossa pele dos raios UV, contudo, nunca é demais lembrar: envelhecimento precoce, manchas e até melanomas são algumas das consequências da exposição solar inconsciente. Seja na praia, no campo ou na cidade, é importante nunca descurar este passo na rotina de beleza diária, principalmente com o leque de oferta com opções para todas as necessidades.

Para a ajudar nesta tarefa, a Máxima tem para oferecer a dez leitoras o protetor Sun Secure Blur SPF50 da SVR e ainda uma bolsa de praia. O que tem este solar de especial? Sun Secure Blur é a associação perfeita de uma proteção solar elevada SPF50 e um creme mousse que mascara as imperfeições, uniformizando a pele e tornando-a incrivelmente aveludada. Nada melhor para uma mulher prática que procura estar protegida e sem imperfeições.

Para se habilitar, basta consultar a edição de julho da Máxima e responder à questão: em que categoria foram distinguidos os produtos SVR nos Prémios Máxima de Beleza & Perfumes 2018? Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt com indicação de dados pessoais (nome, morada, contacto e e-mail) e com o assunto "Passatempo SVR", até dia 25 de julho. Boa sorte!