Tem filhos com idades entre os 7 e os 16 anos, com especial interesse pelas novas tecnologias e não sabe onde deixá-los durante as férias de verão? Temos uma inscrição para oferecer na Rumos Formação, que abre as portas dos seus centros nos meses de julho e agosto, em Lisboa e no Porto. As aulas para os mais novos são sobre robótica, videojogos, YouTube, fotografia, música ou banda desenhada. Cada formação tem a duração de uma semana, das 9h às18h, e é complementada com um ateliê de informática e atividades lúdicas. O almoço e o lanche também estão incluídos.

Para participar basta escrever uma frase criativa que rime com "férias de verão" e enviá-la para o e-mail redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 24 de junho às 23h59 com o assunto "Rumos". Deve acrescentar o seu nome e telefone de contacto no corpo do e-mail.

Cursos disponíveis:

Dos 7 aos 10 anos

Play Office Brilha nos trabalhos com as apps do Office | 2 a 6 de julho

Super Cartoons Dá vida aos teus desenhos | 9 a 13 de julho

Photo Designer Aprende as técnicas da fotografia digital I | 16 a 20 de julho

Best Comics Cria a tua banda desenhada | 23 a 27 de julho

Junior Coder Dá os primeiros passos na programação | 30 de julho a 3 de agosto

Web Designer Faz o teu próprio site | 6 a 10 de agosto

Game Developer Cria os teus próprios videojogos | 13 a 17 de agosto

Junior Coder Dá os primeiros passos na programação | 20 a 24 de agosto

Play Office Brilha nos trabalhos com as apps do Office | 27 a 31 de agosto

Dos 11 aos 13 anos

Robotics Junior Constrói e programa o teu Robot | 2 a 6 de julho

Jovens Youtubers Lança o teu canal no YouTube | 9 a 13 de julho

Creative Show Destaca-te nas apresentações da escola com Prezi | 16 a 20 de julho

Photo Designer Aprende as técnicas da fotografia digital I | 23 a 27 de julho

Photo Designer Aprende as técnicas da fotografia digital II | 30 de julho a 3 de agosto

Video Editor Torna-te top na criação e edição de vídeos | 6 a 10 de agosto

Junior Coder Dá os primeiros passos na programação | 13 a 17 de agosto

Play Office Brilha nos trabalhos com as apps do Office | 20 a 24 de agosto

Game Developer Cria os teus próprios videojogos | 27 a 31 de agosto

Dos 14 aos 16 anos