Por Máxima, 15:30

Inspirada num monge cujo sorriso lendário levava a felicidade aonde quer que fosse, a coleção The Ritual of Happy Buddha foi criada para dar um estímulo de otimismo ao corpo e à alma. Com os aromas da laranja doce e da madeira de cedro, todos os produtos que relançámos da coleção de casa e de corpo põem um sorriso radiante no seu rosto. Descubra esta coleção revigorante e espalhe a alegria vá aonde for e faça o que fizer. Para a ajudar nesta tarefa, a Máxima tem para oferecer a quinze leitoras um conjunto de 3 produtos The Ritual of Happy Buddha que inclui: 1 brisa refrescante para corpo e cama, 1 esfoliante de corpo revigorante e ainda 1 bálsamo de mãos nutritivo.

O que tem esta gama de especial? A fragrância da coleção combina a essência da laranja doce com a madeira de cedro, criando um icónico e estimulante aroma que tem sido um favorito durante anos. Para o relançamento, a fragrância foi ligeiramente atualizada, para destacar o aroma energizante dos citrinos. A laranja doce revitaliza a alma com as suas notas refrescantes. Combinado com a terrosa madeira de cedro que estimula o espírito, é o ritual perfeito para a encher de energia.

Para se habilitar, basta consultar o site da Rituals, em www.rituals.com e responder à questão: qual o "slogan" que a Rituals utiliza para The Ritual of Happy Budha? Envie a sua resposta para passatemporituals@maxima.cofina.pt com indicação de dados pessoais (nome, morada, contato e e-mail) e com o assunto "Passatempo Rituals", até dia 3 de agosto. Boa sorte!