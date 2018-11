Por Máxima, 07:00

A Máxima, em conjunto com a NOS Audiovisuais, vai oferecer 5 kits (cada um composto por autocolantes e caderno) do novo filme da Disney. Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual é o nome do ator norte-americano que faz a voz da personagem Ralph, na versão original do filme?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 28 de novembro às 23h59 com o assunto "Ralph vs Internet" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto). As participações estão limitadas a Portugal continental.

O filme

Na sequela Ralph vs Internet, que chega aos cinemas a 29 de novembro, Ralph, o vilão dos videojogos, e a sua melhor amiga, Vanellope Von Schweetz, deixam os jogos de arcade e partem para o vasto e desconhecido universo da Internet. O seu objetivo é encontrar a peça que irá salvar o videojogo de Vanellope, o Sugar Rush. A viagem levá-los-á a viver um conjunto de aventuras, conhecer novas personagens e até pôr em risco a sua amizade. Será que vão conseguir o que querem?