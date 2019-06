Por Máxima, 12:47

A Herdade Ribafreixo Wines , na Vidigueira, oferece, em parceria com a Máxima, um voucher que inclui uma visita à adega, uma degustação de iguarias regionais e vinho, para dois. Para se habilitar a ganhar, responda corretamente à pergunta:Quais as 5 marcas de vinho produzidas pela Ribafreixo Wines na Vidigueira?Envie a sua resposta até 5 de julho para redaccao@maxima.cofina.pt com indicação de nome e e-mail. Boa sorte!