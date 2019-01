Passatempo picadora manual Tefal

Por Máxima, 12:18

A Máxima, em conjunto com a Tefal, vai oferecer 4 picadoras manuais de 500 ml.

A nova Picadora Manual Tefal permite picar uma variedade de ingredientes, desde frutas a legumes, até alimentos mais rijos como frutos secos, de uma forma rápida, cómoda e eficaz. Distingue-se pelo seu sistema patenteado de enrolar automático, com turbo que acelera o número de voltas na rebobinagem, e pelas lâminas em aço inoxidável que permitem um controlo preciso no corte. A solução ideal para resultados culinários personalizados!

Para se candidatar, deve seguir as páginas da Tefal (@tefal_pt) e da Máxima (@maximarevista) no Instagram e responder às seguintes perguntas:

De que material são feitas as lâminas da Picadora Manual da Tefal?

• Metal• Aço inoxidável• Plástico

Qual a capacidade da Picadora Manual Tefal?

• 100 ml• 250 ml• 500 ml

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até o dia 6 de fevereiro às 23h59 com o assunto "Maxima Tefal" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo, morada com código postal e telefone de contacto) e o seu perfil no Instagram.