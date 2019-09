Passatempo peça ‘As Obras Completas de William Shakespeare em 97 minutos’

Por Máxima, 16:30

A Máxima, em conjunto com a UAU, vai oferecer cinco convites duplos para a peça As Obras Completas de William Shakespeare em 97 minutos, domingo, dia 15 de setembro, às 17h30, no Auditório dos Oceanos Casino de Lisboa (Alameda dos Oceanos 45). Para se candidatar, responda à pergunta:

Quando será realizado o ensaio solidário da peça?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 12 de setembro às 23h59 com o assunto "Shakespeare" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e número do Cartão de Cidadão).

Resultado

Os vencedores serão apenas anunciados neste mesmo artigo no dia 13 de setembro. Fique atento!

As Obras Completas de William Shakespeare em 97 minutos

Com estreia marcada para o dia 12 de setembro, a peça conta com os atores Pedro Pernas, Rúben Madureira e Telmo Ramalho a passar por todas as personagens de todas as tragédias e comédias do mais famoso dramaturgo inglês. Fenómeno desde a sua estreia, em 1996, este ano a peça tem um texto revisto e adaptado à era digital e às referências modernas da cultura pop.

Divertir-se ao mesmo tempo que ajuda

Conforme faz há mais de dez anos, a UAU abre ao público o ensaio de As Obras Completas de William Shakespeare em 97 Minutos com o cunho social. Com o custo simbólico de €6, a receita total de bilheteira da apresentação será dada à Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, que foi escolhida pelo próprio elenco e encenador. O ensaio solidário será realizado no dia 11 de setembro, às 21h30, sem lugares marcados.