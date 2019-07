Passatempo NIVEA & Máxima

Por Máxima, 11:30

Para se candidatar, deve:

1. Criar a sua combinação de peças que completam o look ideal, através da página do passatempo: clique aqui.

2. Partilhá-la no Facebook ou no Instagram com a hashtag #OsMeusEssenciaisNIVEA. É necessário que o perfil do participante seja público para visualizarmos a publicação.

3. O passatempo decorre até o domingo, 28 de julho.

4. Na quarta-feira, dia 31 de julho, serão anunciados os 10 melhores looks.

5. Os vencedores serão anunciados neste mesmo artigo no dia 31 de julho. Fique atento!

Veja o regulamento aqui antes de participar.