Por Máxima, 07:00

Com todas as maravilhas, aventuras e emoções que caracterizam um dos mais populares e bem-sucedidos franchises da história do cinema, o novo filme"Mundo Jurássico: Reino Caído" assinala o regresso dos mais marcantes personagens e dinossauros, juntamente com novas criações, mais deslumbrantes e aterradoras que nunca. Temos convites duplos para oferecer destinados à antestreia deste filme, ambas dia 6 de junho às 21h30:

- 8 convites duplos: Cinemas NOS IMAX 3D CascaiShopping



- 8 convites duplos: Cinemas NOS IMAX 3D MarShopping



Quem é o realizador deste filme? Envie a sua respostas para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 4 de junho às 14h com indicação da sessão a que pretende ir e dados pessoais (nome, contacto, morada). Serão sorteados, de forma aleatória, dois dinossauros da Mattel alusivos ao filme de animação (PVP de €39,99).