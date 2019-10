Passatempo Mercado de Vinhos do Campo Pequeno // Vencedores

Por Máxima, 14.10.2019

A Máxima, em conjunto com a House OF Wines, vai oferecer 10 convites duplos para a 8ª edição do Mercado de Vinhos do Campo Pequeno, que decorre de 18 a 20 de outubro no Campo Pequeno, em Lisboa. Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual associação portuguesa foi convidada a colaborar na criação de um circuito de visita ao Mercado?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 16 de outubro às 23h59 com o assunto "Vinhos" e, no corpo do e-mail, acrescente o seu nome completo e número do Cartão Cidadão.

Resultado

Os vencedores serão apenas anunciados neste mesmo artigo no dia 17 de outubro. Fique atento!

Vencedores (basta apresentarem o nome e cartão cidadão na entrada)

Alexandre Carlos da Silva Geada

Isa Alexandra Lopes Ferreira Alves

João Paulo Martins Salgado Valério

Mafalda Cristina Farinha Gomes de Abreu

Manuel Antonio Pereira

Nuno Filipe dos Reis André

Paulo Jorge Canas Vieira

Sandra Cristina Costa Pinto

Sílvia Marina Correia Fialho Vieira

Telmo Santos Ferreira

Lisboa é a região convidada na 8ª edição do Mercado de Vinhos do Campo Pequeno

O Mercado de Vinhos regressa ao Campo Pequeno entre 18 e 20 de Outubro, na sua 8ª edição para dar palco aos pequenos e médios produtores de vinhos nacionais, dando a conhecer novos projetos e enólogos.

A região de Lisboa, que contempla as denominações de origem: Alenquer, Arruda, Bucelas, Carcavelos, Colares, Encostas d’Aire (Alcobaça e Medieval de Ourém), Lourinhã, Óbidos e Torres Vedras e ainda a indicação geográfica homónima ("Vinho Regional Lisboa"), será a protagonista deste ano na qualidade de região convidada. A Wine Enthusiast, revista vitivinícola de referência internacional, elegeu a região dos Vinhos de Lisboa para o seu top 10 do enoturismo mundial para 2019. A localização de Lisboa ao longo do Atlântico com a sua diversidade de solos, microclimas e topografias produzindo as tradicionais castas portuguesas e as mais famosas castas internacionais, numa seleção que foi definida em função da sua produção em qualidade e não em quantidade, determinou que hoje, os vinhos da Região de Lisboa sejam conhecidos pela sua boa relação qualidade/preço.

E porque conhecer e apreciar vinho deve ser algo acessível a todos, o Mercado de Vinhos convidou a Associação Portuguesa de Surdos a colaborar na criação de um circuito de visita ao Mercado. Acompanhados por um guia de linguagem gestual portuguesa, as pessoas surdas vão ficar a conhecer as experiências dos produtores de várias regiões e as diversas tipologias de vinhos, não esquecendo a introdução à prova. Uma iniciativa que defende os Direitos das Pessoas Surdas, para que fiquem em pé de igualdade com os demais cidadãos.

Para além da prova e compra das marcas representadas no certame, esta 8ª edição vai ter no auditório o programa "Conversas e um copo de Vinho" - de acesso gratuito, acessível a todos os visitantes, aqui poderão aprender a provar vinhos com a orientação da Câmara de Provadores da Região de Lisboa, ficar a saber como utilizar os sentidos para apreciar o vinho com o Prof. Manuel Malfeito e Prof. Virgilio Loureiro, autores do Vinho Sentido, ou conhecer Estórias de marcas de vinhos que marcam, com Fernando Melo, jornalista de gastronomia e vinhos.

O Mercado de Vinhos conta ainda com a presença de elementos da ACIBEV que apresentam a iniciativa Wine in Moderation, uma ação de sensibilização e incentivo à moderação e responsabilidade no consumo do vinho, através da realização de testes de alcoolemia. Também com o objetivo de sensibilizar para a reciclagem, a Sociedade Ponto Verde vai marcar presença com suportes de comunicação sobre o tema e uma palestra.

Os visitantes podem ainda usufruir de um vasto programa de atividades que engloba visitas temáticas e circuitos guiados com a Wine Educator Teresa Gomes.

A exposição itinerante "Da Vinha ao Vinho - as Castas Portuguesas" volta a marcar presença no evento oferecendo ao público a possibilidade de conhecer os aromas identificativas de cada casta.

O Mercado de Vinhos é uma organização conjunta do Campo Pequeno e da House OF Wines e funciona entre as 15:00 e as 21:00 no dia 18 de outubro, entre as 11:00h e as 21:00 no dia 19 de outubro, e entre as 11:00 e as 20:00 no dia 20 de outubro. O bilhete de entrada tem um valor de €3 sem copo e de €6 com copo.