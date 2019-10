Passatempo Mercado de Vinhos do Campo Pequeno

Por Máxima, 17:59

A Máxima, em conjunto com a House OF Wines, vai oferecer 10 convites duplos para a 8ª edição do Mercado de Vinhos do Campo Pequeno, que decorre de 18 a 20 de outubro no Campo Pequeno, em Lisboa. Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual associação portuguesa foi convidada a colaborar na criação de um circuito de visita ao Mercado?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 16 de outubro às 23h59 com o assunto "Vinhos" e, no corpo do e-mail, acrescente o seu nome completo e número do Cartão Cidadão.

Resultado

Os vencedores serão apenas anunciados neste mesmo artigo no dia 17 de outubro. Fique atento!

Lisboa é a região convidada na 8ª edição do Mercado de Vinhos do Campo Pequeno

O Mercado de Vinhos regressa ao Campo Pequeno entre 18 e 20 de Outubro, na sua 8ª edição para dar palco aos pequenos e médios produtores de vinhos nacionais, dando a conhecer novos projetos e enólogos.

A região de Lisboa, que contempla as denominações de origem: Alenquer, Arruda, Bucelas, Carcavelos, Colares, Encostas d’Aire (Alcobaça e Medieval de Ourém), Lourinhã, Óbidos e Torres Vedras e ainda a indicação geográfica homónima ("Vinho Regional Lisboa"), será a protagonista deste ano na qualidade de região convidada. A Wine Enthusiast, revista vitivinícola de referência internacional, elegeu a região dos Vinhos de Lisboa para o seu top 10 do enoturismo mundial para 2019. A localização de Lisboa ao longo do Atlântico com a sua diversidade de solos, microclimas e topografias produzindo as tradicionais castas portuguesas e as mais famosas castas internacionais, numa seleção que foi definida em função da sua produção em qualidade e não em quantidade, determinou que hoje, os vinhos da Região de Lisboa sejam conhecidos pela sua boa relação qualidade/preço.

E porque conhecer e apreciar vinho deve ser algo acessível a todos, o Mercado de Vinhos convidou a Associação Portuguesa de Surdos a colaborar na criação de um circuito de visita ao Mercado. Acompanhados por um guia de linguagem gestual portuguesa, as pessoas surdas vão ficar a conhecer as experiências dos produtores de várias regiões e as diversas tipologias de vinhos, não esquecendo a introdução à prova. Uma iniciativa que defende os Direitos das Pessoas Surdas, para que fiquem em pé de igualdade com os demais cidadãos.

Para além da prova e compra das marcas representadas no certame, esta 8ª edição vai ter no auditório o programa "Conversas e um copo de Vinho" - de acesso gratuito, acessível a todos os visitantes, aqui poderão aprender a provar vinhos com a orientação da Câmara de Provadores da Região de Lisboa, ficar a saber como utilizar os sentidos para apreciar o vinho com o Prof. Manuel Malfeito e Prof. Virgilio Loureiro, autores do Vinho Sentido, ou conhecer Estórias de marcas de vinhos que marcam, com Fernando Melo, jornalista de gastronomia e vinhos.

O Mercado de Vinhos conta ainda com a presença de elementos da ACIBEV que apresentam a iniciativa Wine in Moderation, uma ação de sensibilização e incentivo à moderação e responsabilidade no consumo do vinho, através da realização de testes de alcoolemia. Também com o objetivo de sensibilizar para a reciclagem, a Sociedade Ponto Verde vai marcar presença com suportes de comunicação sobre o tema e uma palestra.

Os visitantes podem ainda usufruir de um vasto programa de atividades que engloba visitas temáticas e circuitos guiados com a Wine Educator Teresa Gomes.

A exposição itinerante "Da Vinha ao Vinho - as Castas Portuguesas" volta a marcar presença no evento oferecendo ao público a possibilidade de conhecer os aromas identificativas de cada casta.

O Mercado de Vinhos é uma organização conjunta do Campo Pequeno e da House OF Wines e funciona entre as 15:00 e as 21:00 no dia 18 de outubro, entre as 11:00h e as 21:00 no dia 19 de outubro, e entre as 11:00 e as 20:00 no dia 20 de outubro. O bilhete de entrada tem um valor de €3 sem copo e de €6 com copo.