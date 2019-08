Passatempo Máxima e Lancôme

Por Máxima, 07:00

A Máxima, com a colaboração da Lancôme, vai oferecer 25 kits (cada um composto por uma máscara de pestanas Hypnôse Drama e por um primer para as pestanas Cils Booster XL). Para se candidatar deve responder à seguinte pergunta:

Na Máxima de setembro deste ano, já em banca, a jornalista Isabelle Girard entrevista Penélope Cruz, embaixadora da Lancôme, e Pedro Almodóvar (nas páginas 18 a 23). Quais são os produtos de beleza desta marca utilizados pela atriz Penélope Cruz?

Envie a resposta para redaccao@maxima.cofina.pt, até ao dia 8 de setembro, com o assunto "Lancôme" e no corpo do e-mail acrescente os seus dados pessoais (nome completo, telefone de contato e morada com código postal). As participações estão limitadas a Portugal continental.

As vencedoras serão anunciadas, neste mesmo artigo, no dia 9 de setembro. Fique atenta!