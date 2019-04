Passatempo máquina de café MoCoffee

Por Máxima, 12:09

A Máxima, em conjunto com a MoCoffee, vai oferecer 5 máquinas de café expresso. Para se candidatar, deve seguir a Máxima e a MoCoffee no Instagram e responder à pergunta:

Qual é o nome da máquina de café?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 23 de abril às 23h59 com o assunto "MoCoffee" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo, telefone de contacto, morada com Código Postal e perfil no Instagram). As participações estão limitadas a Portugal continental.

Sobre a MoCoffee

A MoCoffee é uma empresa privada especializada na produção de cápsulas de café e na comercialização de máquinas e acessórios, apresentando diversas soluções para casa, escritório, restauração e hotelaria. Atualmente está presente em mais de 17 países a levar a tecnologia de ponta suíça e o sabor do café selecionado das melhores origens.

A MoCoffee foi criada em 2010 com uma spin-off de empresas controladas pela família de Eric Favre, o inventor e empreendedor suíço que revolucionou o consumo de café mundial ao inventar e criar a fórmula original do sistema Nespresso.

A máquina Ventura

A máquina Ventura é pequena, silenciosa, leve e com design sofisticado. Mas não se deixe enganar pela sua elegância, esta máquina é altamente eficiente, inteligente e personalizável. Através de uma combinação de ciência e perícia, a MoCoffee desenvolveu uma máquina de café expresso de última geração que extrai o máximo sabor e aroma de cada grama de café, usando a menor quantidade de energia.