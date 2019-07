Passatempo kit ylang-ylang da Klorane

Por Máxima, 10:00

Sobre a gama

Agredido pelo sol, vento, sal e areia, o cabelo fica maltratado, com as pontas ásperas e aspeto desidratado. Da mesma maneira que cuida da sua pele no verão, deve cuidar e hidratar o seu cabelo. A pensar nisso, a Klorane criou uma gama capilar de cuidados solares com produtos sensoriais e Eco responsáveis de cera de ylang-ylang. A planta possui propriedades hidratantes, reparadoras e protetoras. Os três produtos da gama oferecem alta proteção UVA + UVB, antissal, anti-areia e anticloro, ideais desde os primeiros raios de sol até ao fim das férias para reparar, nutrir, proteger e sublimar o cabelo. Antes da exposição solar, a gama ylang-yang da Klorane funciona como uma barreira de proteção da fibra capilar. Durante o período sob o sol, protege e atenua as falhas e, após, repara de forma intensa.

Além dos cuidados capilares, a Klorane colabora com a preservação do meio-ambiente ao criar fórmulas biodegradáveis de champôs e bálsamos que são facilmente enxaguados. As embalagens são feitas com 25% de matérias-primas recicláveis e recicladas. E também a Klorane Botanical Foundation intervém localmente de modo a contribuir para o combate à desflorestação, proteger a biodiversidade e transmitir os conhecimentos sobre botânica.