Passatempo kit Toleriane da La Roche-Posay

Por Máxima, 12:38

A Máxima, em conjunto com a La Roche-Posay, vai oferecer 10 kits (cada um composto por um Toleriane Ultra Fluido que ajuda a reduzir os desconfortos cutâneos e um Toleriane Ultra 8, uma bruma apaziguante e hidratante) da gama Toleriane. Para se candidatar, deve seguir a Máxima e a La Roche-Posay Portugal no Instagram e responder à pergunta:

Qual dos dois produtos possui o poder da água termal associado a oito ingredientes essenciais para apaziguar os desconfortos cutâneos?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 12 de maio às 23h59 com o assunto "Toleriane" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo, telefone de contacto, morada com Código Postal e perfil no Instagram). As participações estão limitadas a Portugal continental.

Sobre a gama

Os produtos da linha Toleriane Ultra têm uma carta de formulação minimalista, de elevada tolerância para proteger a barreira cutânea e limitar o risco das agressões externas.

O novo Toleriane Ultra 8 é um concentrado apaziguante hidratante diário, indicado para a pele intolerante ou com tendência alérgica. Trata-se de uma bruma que pode ser aplicada em qualquer momento do dia sempre que existir um desconforto cutâneo, como vermelhidão ou sensação de repuxar. Possui o poder da água termal La Roche-Posay associado a oito ingredientes essenciais para uma hidratação imediata e duradoura. Dica: Aplique sempre com uma distância mínima de 15 centímetros do rosto com os olhos e boca fechados.

Já o Toleriane Ultra Fluido é um cuidado dermatológico intenso diário que ajuda a reduzir os desconfortos cutâneos, hidratando e apaziguando intensamente a pele. Este hidratante fluido repara e protege a barreira cutânea e é indicado para a pele intolerante ou com tendência alérgica. Possui textura indicada para pele mista.