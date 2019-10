Passatempo kit Lipikar AP+ da La Roche-Posay

A Máxima, em conjunto com a La Roche-Posay, vai oferecer 10 kits (cada um composto por um bálsamo corporal e um óleo lavante da gama Lipikar AP+). Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual é o ingrediente exclusivo e patenteado presente em ambos os produtos?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 17 de outubro às 23h59 com o assunto " Lipikar" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo, telefone de contacto, morada com Código Postal e perfil no Instagram). As participações estão limitadas a Portugal continental.

Resultado

Os vencedores serão apenas anunciados neste mesmo artigo no dia 18 de outubro. Fique atento!

Sobre a gama

Lipikar Baume AP+

Bálsamo relipidante corporal hidratante para pele muito seca e/ou com tendência atópica. Contém Aqua Posae Filiformis, um ingrediente exclusivo e patenteado que atua sobre dois fatores determinantes no tratamento da pele com tendência atópica: restaura a barreira cutânea e reestabelece o equilíbrio do microbioma. A fórmula do Lipikar Baume AP+ foi desenvolvida usando o mínimo de ingredientes, selecionados para aliar a eficácia à segurança. Ajuda a espaçar as crises de secura cutânea severa. Adaptado a bebés, crianças e adultos.



Lipikar Óleo Lavante AP+

Óleo lavante relipidante, antidesconforto e antiprurido. Fornece à pele os lípidos necessários para reconstruir a barreira cutânea. Reequilibra o microbioma para prevenir surtos. Protege a pele contra os efeitos de secura da pele no duche. Com um ingrediente exclusivo e patenteado Aqua Posae Filiformis para atuar nos fatores determinantes da secura da pele através de uma fórmula ultrasuave enriquecida com Niacinamida apaziguante e Manteiga de Karité relipidante. Adequado para o couro cabeludo dos bebés e zonas intimas.

Consentimento

Com o envio do e-mail de participação, autoriza expressamente o tratamento do seu endereço de correio eletrónico para efeitos de participação no passatempo promovido pela Cofina Media, S.A.. Leia e aceite expressamente a Política de Privacidade Cofina.