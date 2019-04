Passatempo kit ‘La Roche-Posay’

Por Máxima, 16:44

A Máxima, em conjunto com a La Roche-Posay, vai oferecer 10 kits (cada um composto por uma bruma anti brilho, um fluido com cor para o rosto e um stick labial) da gama Anthelios. Para se candidatar, deve seguir a Máxima e a La Roche-Posay Portugal no Instagram e responder à pergunta:

Qual dos três produtos possui uma fórmula que não migra para os olhos?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 14 de abril às 23h59 com o assunto "Anthelios " e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo, telefone de contacto, morada com Código Postal e perfil no Instagram). As participações estão limitadas a Portugal continental.

Sobre a gama

A bruma de rosto antibrilho da gama Anthelios será oferecida na capacidade de 75 ml. A bruma é uma opção fresca e com proteção solar elevada para quem procura absorção rápida e resultado final seco e invisível. É adequada para pele acneica/oleosa, já que evita os brilhos ao longo do dia. Um truque para adotá-la no dia a dia é aplicá-la sobre a maquilhagem.

Já o Anthelios Shaka Fluido SPF50+ com cor tem 50 ml. Este protetor solar dermatológico de rosto contém proteção solar UVA ultraelevada, ultrarresistente à água e areia, e também possui acabamento invisível. Um dos seus principais diferenciais é a sua fórmula, que não migra para os olhos.

O último produto, testado sob controlo dermatológico foi pensado para quem possui lábios sensíveis. O Anthelios Stick labial SPF50+, além da proteção solar muito elevada, também é resistente à água.