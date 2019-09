Passatempo kit Hyalu B5 da La Roche-Posay

Por Máxima, 16.09.2019

A Máxima, em conjunto com a La Roche-Posay, vai oferecer 10 kits (cada um composto por um sérum e um creme Hyalu B5). Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual dos dois produtos contém madecassoside, para favorecer a reparação da pele?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 19 de setembro às 23h59 com o assunto "Hyalu B5" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo, telefone de contacto, morada com Código Postal e perfil no Instagram). As participações estão limitadas a Portugal continental.

Resultado

Os vencedores serão apenas anunciados neste mesmo artigo no dia 20 de setembro. Fique atento!

Sobre a gama

A linha Hyalu B5 é a correção dermatológica para reparar e preencher a pele sensível. O Hyalu B5 sérum é de uso diário e contém dois ácidos hialurónicos, vitamina B5, madecassoside e água termal de La Roche-Posay para ajudar no preenchimento, na reparação da barreira cutânea e na ativação da renovação celular. Deve ser aplicado de manhã e/ou à noite no rosto, pescoço e decote, antes do cuidado hidratante. É adaptado a todos os tipos de pele, inclusive a sensível. Já o Hyalu B5 creme, também é um cuidado diário, mas num formato hidratante antirrugas, reparador e preenchedor. Seu uso é ideal a seguir o sérum, para potenciar a acção do produto. Deve ser aplicado de manhã e à noite no rosto, pescoço e decote, e também é adaptado a todos os tipos de pele.