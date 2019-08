Passatempo kit etiquetas My Nametags

Por Máxima, 11:20

A Máxima, em conjunto com a My Nametags, vai oferecer 3 kits de etiquetas adesivas personalizadas (cada um composto por 56 etiquetas). Para se candidatar, deve responder à pergunta:

Por que Lars B. Andersen criou a My Nametags?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 20 de agosto às 23h59 com o assunto " My Nametags" e, no corpo do e-mail, acrescente o seu nome completo. É preciso informar no e-mail qual kit deseja receber:

- o kit de etiquetas adesivas (para todas as superfícies, desde roupa a sapatos, equipamento de escritório e material escolar); ou

- o kit de etiquetas termoaderentes (ideais para a roupa).

As participações estão limitadas a Portugal continental.

Resultado

Os vencedores serão apenas anunciados neste mesmo artigo no dia 21 de agosto. Fique atento!

Sobre a My Nametags

A empresa inglesa foi fundada em 2004 por Lars B. Andersen, devido à necessidade de identificar as roupas dos seus filhos. A My Nametags especializou-se em produzir etiquetas adesivas e termoaderentes, perfeitas para identificar os objetos e materiais das crianças, tanto em casa como na escola. São também bastante utilizadas em casas de repouso.

Com garantia de 10 anos, exclusiva neste nicho de mercado, as etiquetas da My Nametags são vendidas para mais de 130 países em todo o mundo. Em 2018, receberam o prémio The Queen’s Award na categoria "Empresas no Comércio Internacional", uma distinção no ramo de negócios de grande prestígio no Reino Unido.