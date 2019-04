Passatempo kit ‘Dumbo’

Por Máxima, 17:00

A Máxima, em conjunto com a Walt Disney Studios, vai oferecer 5 kits (cada um composto por t-shirt infantil, um baralho de carta e um caderno) do novo filme Dumbo, da Disney. Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual atriz interpreta a personagem Colette Marchant?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 3 de abril às 23h59 com o assunto "Dumbo" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo, telefone de contacto e morada com Código Postal). As participações estão limitadas a Portugal continental.

A carregar o vídeo ... Dumbo | Trailer



Sobre o filme

Da Disney e do visionário realizador Tim Burton, a nova aventura live-action a partir do clássico conto Dumbo conta como o dono do circo já em declínio, Max Medici (Danny DeVito) convoca a ex-estrela, Holt Farrier (Colin Farrell) e os seus filhos, Milly (Nico Parker) e Joe (Finley Hobbins), para cuidarem de um elefante recém-nascido, cujas orelhas enormes fazem dele motivo de piada. Quando descobrem que Dumbo consegue voar, o circo volta à ribalta, atraindo o persuasivo empresário V.A. Vandevere (Michael Keaton), que recruta o elefante para o seu mais recente parque de diversão, o Dreamland, ao lado da encantadora e espetacular artista aérea, Colette Marchant (Eva Green), até Holt descobrir que atrás de todo o brilho, a Dreamland está repleta de segredos sombrios.

Dumbo chegou aos cinemas a 28 de março, na versão legendada e dobrada.

Sabia que Dumbo, o clássico animado da Walt Disney, foi lançado a 23 de outubro de 1941 e ganhou o Óscar de Melhor Banda Sonora, além de ter sido nomeado para Melhor Canção Original com "Baby Mine", na cerimónia dos Óscares de 1942?