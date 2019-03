Passatempo kit 'Captain Marvel' (Capitão Marvel)

Por Máxima, 12:20

A Máxima, em associação com a Marvel Studios, vai oferecer cinco kits compostos por uma lancheira + um caderno do filme Captain Marvel (Capitão Marvel), protagonizado por Brie Larson, que chega às salas de cinema a 6 de março. Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual é o nome da Capitão Marvel, interpretada por Brie Larson no filme?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 6 de março às 23h59 com o assunto "Capitão Marvel" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo, telefone de contacto e morada com Código Postal). As participações estão limitadas a Portugal continental.

O filme

Passado nos anos 90, Captain Marvel (Capitão Marvel), da Marvel Studios, segue a jornada de Carol Danvers, enquanto se torna numa das heroínas mais poderosas do universo. Quando uma guerra galáctica entre duas raças alienígenas atinge a Terra, Danvers dá por si juntamente com um pequeno grupo de aliados, no centro do acontecimento.

Protagonizado por Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Pérez Soto, Mckenna Grace, com Annette Bening, Clark Gregg e Jude Law, o filme é produzido por Kevin Feige e realizado por Anna Boden e Ryan Fleck. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Patricia Whitcher e Stan Lee são os produtores executivos. A história foi desenvolvida por Nicole Perlman, Meg LeFauve, Anna Boden, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet e o guião adaptado por Anna Boden, Ryan Fleck e Geneva Robertson-Dworet. Capitão Marvel chega às salas de cinema a 6 de março.