Passatempo kit Beauty Box Mary Kay

Por Máxima, 16:40

A Máxima, em conjunto com a Mary Kay, vai oferecer três Beauty Boxes da marca compostas por dez produtos: um desmaquilhante de olhos; uma máscara de pestanas Lash Intensity; um conjunto de lábios Satin Lips de Karité (inclui um esfoliante de açúcar e um bálsamo de manteiga); um batom em gel; um lápis de olhos preto; uma base de maquilhagem líquida TimeWise; um pincel para base de maquilhagem líquida; um blush Chromafusion; e um lápis de olhos preto. O tom da base, do blush e do batom em gel serão escolhidos pela vencedora. Para se candidatar, responda à pergunta:

Há quantos anos a Mary Kay inspira mulheres com produtos para os cuidados de pele, cosméticos e fragrâncias?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 3 de março às 23h59 com o assunto "Beauty Box Mary Kay" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo, telefone de contacto e morada com Código Postal). As participações estão limitadas a Portugal continental.

Sobre a Mary Kay

Na Mary Kay, o sucesso vive da dedicação a produtos irresistíveis, oportunidades gratificantes e impacto positivo na comunidade. Há 55 anos que a Mary Kay inspira mulheres a atingirem os seus objetivos empreendedores em quase 40 países. Enquanto empresa que movimenta milhares de milhões de dólares, oferecemos os mais avançados cuidados de pele, cosméticos e fragrâncias.