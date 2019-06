Passatempo kit antioxidante e antirrugas da La Roche-Posay

Por Máxima, 17:49

A Máxima, em conjunto com a La Roche-Posay, vai oferecer 10 kits (cada um composto por um sérum antirrugas La Roche-Posay Pure Vitamin C10 e um cuidado de preenchimento anti-idade pele sensível Redermic C FPS 25). Para se candidatar, deve seguir a Máxima e a La Roche-Posay Portugal no Instagram e responder à pergunta:

Qual dos dois produtos contém madecassóside, para favorecer a reparação da pele?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 27 de junho às 23h59 com o assunto "Vitamina C" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo, telefone de contacto, morada com Código Postal e perfil no Instagram). As participações estão limitadas a Portugal continental.

Resultado

Os vencedores serão apenas anunciados neste mesmo artigo no dia 28 de junho. Fique atento!

Sobre a gama

Pure Vitamin C10 – sérum antirrugas antioxidante renovador para revelar a luminosidade da pele sensível. É um sérum altamente concentrado em vitamina C pura, com ácido salicílico e neurosensine apaziguante, a um pH fisiológico que atua sobre os diferentes sinais de envelhecimento. O Pure Vitamin C10 é indicado para combater as rugas, a falta de luminosidade e a textura irregular da pele. Deverá ser aplicado de manhã no rosto e no pescoço antes do cuidado diário. Utilizar em associação com um protetor solar. A sua textura é leve e de rápida absorção, com acabamento aveludado e não oleoso.

Redermic C Creme UV – cuidado diário de preenchimento indicado para rugas profundas, perda de firmeza e de homogeneidade, adaptado a pele sensível. Uma fórmula que combina vitamina C, Mannose, e ácido hialurónico. Esta fórmula contém Madecassóside para favorecer a reparação da pele, e Neurosensine péptido "anti-stress reativo" e um sistema filtrante UVB FPS 25 - UVA PPD 10, para uma proteção reforçada contra os UVB/UVA, principais responsáveis pelo envelhecimento cutâneo.