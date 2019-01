Passatempo filme ‘Uma Luta Desigual’

Por Máxima, 11:00

A Máxima, em conjunto com a PRIS Audiovisuais, vai oferecer 20 convites duplos para a antestreia do filme Uma Luta Desigual, da realizadora Mimi Leder e com os atores Felicity Jones, Armie Hammer e Justin Theroux. São 10 convites duplos para o cinema UCI El Corte Inglés, em Lisboa, e mais 10 convites duplos para o cinema UCI ArrábidaShopping, no Porto. Todos para a quarta-feira, dia 9 de janeiro, às 21h30.

Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual era a profissão de Ruth Bader Ginsburg?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 7 de janeiro às 23h59 com o assunto "Uma Luta Desigual" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto).

Sobre o filme

Inspirado numa história verdadeira, Uma Luta Desigual relata a vida de Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones), a segunda mulher que se tornou juíza da Suprema Corte Americana, numa realidade até então dominada por homens. O enredo percorre a história da juíza antes desta ser nomeada para o cargo, em 1993, pelo então presidente Bill Clinton, e da sua luta pela igualdade dos direitos das mulheres. Quando Ruth Bader Ginsburg se une ao marido, Martin Ginsburg (Armie Hammer), para trabalhar num caso de discriminação de género nos tribunais americanos, sabe que isso pode mudar para sempre a realidade do mundo, numa época em que ainda não se discutia a equidade entre homens e mulheres no ambiente jurídico.