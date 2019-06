Passatempo filme ‘Toy Story 4’

Por Máxima, 14.06.2019

A Máxima, em conjunto com a NOS Audiovisuais, vai oferecer convites duplos para a antestreia do filme Toy Story 4, da Disney*Pixar, protagonizado por Tom Hanks, Tim Allen e com Keanu Reeves.

Temos para oferecer 5 para o sábado, 22 de junho, às 11h, na versão dobrada, nos cinemas:

♦ NOS Colombo, em Lisboa♦ NOS Mar Shopping, em Matosinhos



Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual ator é a voz de Garfy?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 18 de junho às 23h59 com o assunto "Toy Story 4 - Lisboa" ou "Toy Story 4 - Matosinhos" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto).

Resultado

Os vencedores serão apenas anunciados neste mesmo artigo no dia 19 de junho. Fique atento!

Sobre o filme

Realizado por Josh Cooley e produzido por Jonas Rivera e Mark Nielsen, Toy Story 4, da Disney*Pixar estreia nos cinemas a 27 de junho de 2019. O quarto filme de animação da série de sucesso conta como Woody (Tom Hanks) sempre se sentiu confiante em relação ao seu lugar no mundo e que a sua prioridade era tomar conta da sua criança, quer fosse Andy (John Morris) ou Bonnie (Madeleine McGraw). Mas, quando Garfy (Tony Hale), o novo boneco favorito criado por Bonnie se declara como lixo e não um brinquedo, Woody assume a responsabilidade de mostrá-lo porque se deve considerar um brinquedo. A aventura começa quando Bonnie leva todo o grupo para a viagem com a sua família, Woody acaba num inesperado desvio, que inclui um encontro com a sua amiga há muito tempo desaparecida, Bo Peep (Annie Potts). Depois de anos por sua conta, o espírito aventureiro de Bo e a vida na estrada contrastam com o seu delicado exterior de porcelana. Woody e Bo percebem que são de mundos diferentes quando se trata da vida de um brinquedo, mas logo descobrem que essa é a menor das suas preocupações.

©2019 Disney/Pixar