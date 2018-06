Por Máxima, 20:30

Temos convites para a antestreia do filme The Incredibles 2 ? Os Super-Heróis, no sábado, dia 23 de junho, às 11h, na versão dobrada:

- 5 convites duplos para Lisboa, no NOS Colombo.

Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual é o nome da personagem da Mulher-Elástica no filme?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 21 de junho às 23h59 com o assunto "The Incredibles 2" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome, telefone de contacto e morada).

O filme

Na nova animação da Disney, a Mulher-Elástica é chamada para liderar uma campanha que irá trazer os super-heróis de volta. Enquanto isso, Roberto, o Sr. Incrível, encontra-se em casa a tratar das tarefas do dia a dia com os seus três filhos: Violeta, Flecha e o bebé Jack – cujos superpoderes estão prestes a ser descobertos. A missão muda quando aparece um novo vilão, mas a família Pera não foge a um desafio: é isso que os faz ser tão incríveis.