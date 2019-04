Passatempo filme ‘Seduz-Me Se És Capaz’

Por Máxima, 12:54

A Máxima, em conjunto com a PRIS Audiovisuais, vai oferecer convites duplos para a antestreia do filme Seduz-Me Se És Capaz, com Charlize Theron, vencedora do Óscar de Melhor Atriz por Monstro (2003). São 10 convites duplos para o cinema NOS Colombo, em Lisboa, e mais 10 convites duplos para o cinema NOS Norte Shopping, em Matosinhos. Ambos para a terça-feira, 30 de abril, às 21h30.

Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual é o nome da personagem da atriz Charlize Theron?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 28 de abril às 23h59 com o assunto "Seduz-Me Se És Capaz - Lisboa" ou " Seduz-Me Se És Capaz - Matosinhos" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto).

Sobre o filme

Charlotte Field (Charlize Theron) é uma das mulheres mais influentes do mundo. Inteligente, sofisticada e talentosa, ela é uma diplomata poderosa com um talento para... bem, praticamente para tudo. Fred Flarsky (Seth Rogen) é um hábil jornalista e de espírito livre com uma afinidade para problemas. Os dois não têm nada em comum, à exceção dela ter sido sua babysitter e a sua primeira paixão. Quando Fred reencontra inesperadamente Charlotte, ele encanta-se com o seu humor auto depreciativo e as suas lembranças do seu idealismo juvenil. Enquanto se prepara para concorrer à Presidência, Charlotte contrata impulsivamente Fred como seu redator de discursos, para o desagrado dos seus conselheiros de confiança. Sentindo-se como um peixe fora d'água na equipa de elite de Charlotte, Fred não se sente preparado para todo aquele estilo de vida glamoroso sob os holofotes. No entanto, saltam faíscas quando os dois estão juntos e a química sobressai levando-os a um romance ao redor de um mundo e a uma série de incidentes inesperados, perigosos mas muito divertidos. Mas será que eles vão mesmo encontrar a felicidade juntos?