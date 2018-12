Por Máxima, 16:56

A Máxima, em conjunto com a NOS Audiovisuais, vai oferecer 10 convites duplos para a antestreia do filme O Regresso de Mary Poppins, do realizador Rob Marshall e com a atriz Emily Blunt. São 5 convites duplos para o cinema NOS Colombo, em Lisboa, e mais 5 convites duplos para o cinema NOS Norteshopping, no Porto. Todos para quarta-feira, dia 19 de dezembro, às 21h.

Para se candidatar, deve gostar as páginas da Disney e da Máxima no Facebook e responder à pergunta:

Qual é o nome da atriz que interpreta Topsy, a egocêntrica prima de Mary Poppins?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 17 de dezembro às 23h59 com o assunto "Mary Poppins" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto) e o seu perfil no Facebook.

Vencedores:

Lisboa

Francisca Costa Alves

João Tiago Gomes Ferreira

Mafalda Abreu

Rita Leonor Caixado Ortiz

Sara Muralha

Porto

Dino Miguel Pereira Fernandes

Margarida Manuela Pereira Gonçalo

Rui Manuel Arrifana Rodrigues Pereira

Sandrina da Costa

Sónia Raquel Antunes da Costa

Sobre o filme

Na sequela musical nova e original, Mary Poppins regressa para ajudar a nova geração da família Banks a redescobrir a alegria e o encanto perdidos, após uma grande perda pessoal. Emily Blunt protagoniza a ama quase perfeita com habilidades mágicas, que pode tornar qualquer tarefa numa aventura fantástica e inesquecível, e Lin-Manuel Miranda é o seu amigo Jack, um acendedor de candeeiros de rua, que ajuda a trazer luz às ruas de Londres.

Realizado por Rob Marshall (Caminhos da Floresta, Chicago, entre outros), o filme conta também comBen Whishaw como Michael Banks; Emily Mortimer como Jane Banks; Julie Walters como Ellen, a governanta da família Banks; Colin Firth como William Weatherall Wilkins e Meryl Streep como Topsy, a prima egocêntrica de Mary. As três crianças Banks são intepretadas por Pixie Davies, Nathanael Saleh e Joel Dawson.

O Regresso de Mary Poppins chega às salas de cinema a 20 de dezembro, na versão dobrada e legendada.