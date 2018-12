Por Máxima, 17:00

A Máxima, em conjunto com a NOS Audiovisuais, vai oferecer 10 convites duplos para a antestreia do filme O Regresso de Mary Poppins, do realizador Rob Marshall e com a atriz Emily Blunt. São 5 convites duplos para o cinema NOS Colombo, em Lisboa, e mais 5 convites duplos para o cinema NOS Norteshopping, no Porto. Todos para quarta-feira, dia 19 de dezembro.

Para se candidatar, deve gostar as páginas da Disney e da Máxima no Facebook e responder à pergunta:

Qual é o nome da atriz que interpreta Topsy, a egocêntrica prima de Mary Poppins?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 17 de dezembro às 23h59 com o assunto "Mary Poppins" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto) e o seu perfil no Facebook.

Sobre o filme

Na sequela musical nova e original, Mary Poppins regressa para ajudar a nova geração da família Banks a redescobrir a alegria e o encanto perdidos, após uma grande perda pessoal. Emily Blunt protagoniza a ama quase perfeita com habilidades mágicas, que pode tornar qualquer tarefa numa aventura fantástica e inesquecível, e Lin-Manuel Miranda é o seu amigo Jack, um acendedor de candeeiros de rua, que ajuda a trazer luz às ruas de Londres.

Realizado por Rob Marshall (Caminhos da Floresta, Chicago, entre outros), o filme conta também comBen Whishaw como Michael Banks; Emily Mortimer como Jane Banks; Julie Walters como Ellen, a governanta da família Banks; Colin Firth como William Weatherall Wilkins e Meryl Streep como Topsy, a prima egocêntrica de Mary. As três crianças Banks são intepretadas por Pixie Davies, Nathanael Saleh e Joel Dawson.

O Regresso de Mary Poppins chega às salas de cinema a 20 de dezembro, na versão dobrada e legendada.