Passatempo filme ‘O Ben Está de Volta’

A Máxima, em conjunto com a NOS Audiovisuais, vai oferecer 20 convites duplos para a antestreia do filme O Ben Está de Volta, do realizador Peter Hedges e com a atriz Julia Roberts. São 10 convites duplos para os cinemas UCI El Corte Inglés, em Lisboa, e mais 10 convites duplos para o UCI Arrábida 20, no Porto. Todos para a quinta-feira, dia 20 de dezembro.

Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual é o nome do ator que interpreta Ben Burns?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 17 de dezembro às 23h59 com o assunto "Ben" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto). Boa sorte!

Sobre o filme

Ben Burns, um jovem de 19 anos toxicodependente em tratamento, regressa inesperadamente à casa da sua família na manhã da véspera de Natal. A sua mãe, Holly (Julia Roberts), está aliviada e recebe-o de braços abertos, mas teme o risco do seu filho ter uma recaída. Durante 24 turbulentas horas, novas verdades são reveladas e o amor incondicional de uma mãe pelo seu filho é posto à prova, enquanto Holly tudo faz para manter Ben são e salvo.

Realizado por Peter Hedges, O Ben Está De Volta conta também com estrelas como Courtney B. Vance e Kathryn Newton.