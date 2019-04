Passatempo filme ‘Greta – Viúva Solitária’

Por Máxima, 12:00

A Máxima, em conjunto com a PRIS Audiovisuais, vai oferecer convites duplos para a antestreia do filme Greta, realizado pelo vencedor do Óscar Neil Jordan, com as atrizes Isabelle Huppert e Chloë Grace Moretz. São 10 convites duplos para o cinema NOS Alvaláxia, em Lisboa, e mais 10 convites duplos para o cinema UCI Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia. Ambos para a quarta-feira, 10 de abril, às 21h30.

Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual atriz interpreta a enigmática viúva Greta?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 8 de abril às 23h59 com o assunto "Greta - Lisboa" ou "Greta - Gaia" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto).

Sobre o filme

Depois de encontrar uma carteira perdida na estação de metro de Nova Iorque, a jovem Frances McCullen (Chloë Grace Moretz), enlutada pela recente morte da mãe, decide ir ao encontro da legítima dona. Em consequência do encontro, Frances cria uma amizade incomum com a enigmática viúva Greta Hideg (Isabelle Huppert), para angústia da sua melhor amiga Erica Penn (Maika Monroe), que a está a ajudar a adaptar-se à nova cidade. Frances ignora as preocupações da amiga, mas os motivos de Greta podem ser realmente mais sinistros do que aparentam ser.

O thriller psicológico Greta foi realizado pelo vencedor do Óscar Neil Jordan.