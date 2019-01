Passatempo filme ‘Green Book – Um Guia para a Vida’

Por Máxima, 19:45

A Máxima, em conjunto com a PRIS Audiovisuais, vai oferecer convites duplos para a antestreia do filme Green Book – Um Guia para a Vida, vencedor de 3 Globos de Ouro. São 10 convites duplos para o cinema NOS Norte Shopping, no Porto, para a terça-feira, 22 de janeiro, às 21h30, e mais 5 convites duplos para o cinema UCI El Corte Inglés, em Lisboa, para a quarta-feira, 23 de janeiro, às 21h30.

Para se candidatar, responda à pergunta:

Quem é o ator que interpreta o pianista Dr. Don Shirley?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 20 de janeiro às 23h59 com o assunto "Green Book" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto).

Sobre o filme

Green Book – Um Guia para a Vida é baseado na relação verdadeira entre um famoso pianista negro que contrata um segurança italo-americano para o conduzir pelo Sul dos Estados Unidos da América, durante uma tourné. No entanto esta viagem não corre bem, mesmo seguindo o guia "Green Book", uma orientação que os negros usavam na época para viajar sem correr riscos. Do realizador Peter Farrelly, o elenco conta com Viggo Mortensen, que interpreta o motorista Tony Lip, Mahershala Ali, que é o pianista Dr. Don Shirley, e Linda Cardellini, como Dolores.